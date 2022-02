Eishockey

13:29 Uhr

„Das war nicht nur Glück“: Stefan Schaidnagel über Olympia-Silber 2018

Der Allgäuer Stefan Schaidnagel war bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bunds.

Plus Der Allgäuer Stefan Schaidnagel war Sportdirektor als Deutschland 2018 Silber gewann. Wie er sich an die Winterspiele erinnert und was er zu den Querelen beim DEB sagt.

Von Stephan Schöttl

Beim größten Erfolg des deutschen Eishockeys, der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, waren sie Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bunds. Wie oft haben Sie die Medaille denn seitdem schon gestreichelt?

