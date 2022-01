Der Streit um DEB-Präsident Franz Reindl eskaliert

Plus Die Gegner des DEB-Präsidenten Franz Reindl haben nun Strafanzeige erstattet. Zwei Schreiben an den Verband seien zuvor unbeantwortet geblieben.

Der Streit innerhalb des Deutschen Eishockeybundes (DEB) hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Gegen den DEB-Präsidenten Franz Reindl wurde bei der Staatsanwaltschaft München I Strafanzeige erstattet. Seit dem vergangenen Sommer köchelt innerhalb des Verbandes ein Streit zwischen dem Präsidium auf der einen und mehreren Landesverbänden auf der anderen Seite. Die Opposition wirft Reindl unter anderem einen Interessenkonflikt vor.