Deutschland - Slowakei im Free-TV und Stream: Eishockey-Übertragung live

Bei den WM-Testspielen trifft Deutschland auf die Slowakei. Alle Infos rund um Termin und Uhrzeit des Spiels, der Übertragung im Free-TV und Stream sowie eine Bilanz der Teams finden Sie hier.

Bevor die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 ab Mitte Mai im finnischen Tampere und im lettischen Riga starten kann, liefern sich die Mannschaften bereits in den Testspielen ein Kräftemessen. Heute spielt Deutschland gegen die Slowakei.

Die Vorbereitungsspiele sind nicht nur für die Deutsche Mannschaft, sondern auch für den neuen Bundestrainer Harold Kreis eine Probe. Er muss sowohl den Gegnern als auch den deutschen Fans zeigen, dass er so kurz nach Amtsantritt ein stabiles deutsches Eishockey-Team auf die Beine gestellt hat.

Deutschland gegen Slowakei im Eishockey: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Testspiel Deutschland vs. Slowakei ist auf Freitag, den 28. April 2023 datiert. Los geht's um 17.30 Uhr. Austragungsort ist das slowakische Zilina. Die Gegner aus der Slowakei sind nicht das einzige Team, gegen das sich Deutschland während der WM-Vorbereitung auf dem Eis unter Beweis stellen muss. Nächster Herausforderer ist die Mannschaft aus den USA, welche Anfang Mai in München gegen Deutschland spielt.

Alle Gegner-Teams von Deutschland in den Testländerspielen finden Sie in dieser Übersicht:

13. April 2023, 19.30 Uhr: Deutschland vs. Tschechien

vs. 15. April 2023, 17 Uhr: Deutschland vs. Tschechien

vs. 20. April 2023, 19.30 Uhr: Deutschland vs. Österreich

vs. 22. April 2023, 17 Uhr: Deutschland vs. Österreich

vs. 28. April 2023, 17.30 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

29. April 2023, 16 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

vs. 9. Mai 2023, 19.30 Uhr: Deutschland vs. USA

Bei der Eishockey-WM 2023 sind 16 Nationen beteiligt. Als Mitglied in Gruppe A ist Deutschlands erstes WM-Spiel in der Vorrunde direkt am 12. Mai gegen Schweden. Nach Abschluss der Vorrunden am 23. Mai beginnen am 25. Mai die Finalrunden mit dem Viertelfinale. Das Finale der Eishockey-WM findet am 28. Mai 2023 um 20.20 Uhr in Tampere, Finnland, statt.

Eishockey-Übertragung im Free-TV und Stream: Wo läuft Deutschland - Slowakei?

Deutschlands Vorbereitungsspiele auf die Eishockey-WM sind auf Sport1 live mitzuverfolgen. Der Sender zeigt alle sieben Testspiele live oder in Highlights im Free-TV. Das Spiel Deutschland vs. Slowakei gibt es in voller Länge auf Sport1 zu sehen und ist im kostenlosen Live-Stream verfügbar. Dasselbe gilt übrigens auch für die Spiele der Eishockey-WM ab Mai. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel im Überblick:

Was: Testspiel Deutschland - Slowakei , Eishockey-WM 2023

- , 2023 Wann: Freitag, 28. April 2023

Freitag, 28. April 2023 Wo: Zilina, Slowakei

Zilina, Free-TV: Sport1

Stream: Sport1

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei: Bilanz

Nachdem Deutschland die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Tschechien mit 2:6 und 1:5 verloren hatte, gewinnt das Team das Testspiel gegen Österreich mit 2:0. Die Slowakei siegte zuletzt mit 2:0 gegen die Schweiz.

Viel Veränderung hat Trainer Harold Kreis bisher nicht im Team veranlasst: Als Neuzugänge sind beim Spiel in der Slowakei lediglich Dustin Strahlmeier als Torhüter und als Abwehrspieler Dominik Bittner von den Grizzlys Wolfsburg dazu gekommen. Zwar soll es in den kommenden Duellen noch zu weiteren Spieler-Wechseln kommen, doch hatte Kreis zuletzt einige Absagen für die Eishockey-WM einstecken müssen, was sich bisher entsprechend auf die Performance in den Testspielen auswirkte.

Deutschland und die Slowakei trafen zuletzt am 13. November 2022 aufeinander, Deutschland siegte mit 3:0. Mit Blick auf die vorangehenden Spiele wird jedoch ersichtlich, dass das deutsche Eishockey-Team gegen die Slowaken nicht immer die Nase vorn hat. In dieser Übersicht sind die letzten Spielstände der Partien Deutschland gegen die Slowakei aufgelistet:

13. November 2022: Deutschland 3:0 Slowakei

3:0 14. Mai 2022: Slowakei 1:2 Deutschland

1:2 30. April 2022: Deutschland 2:3 Slowakei

2:3 29. April 2022: Deutschland 1:3 Slowakei

1:3 15. Feburar 2022: Slowakei 4:0 Deutschland

Vergleicht man die Performance der beiden Mannschaften aus der letzten Saison wird klar, dass die Slowakei für das deutsche Eishockey-Team kein ungefährlicher Gegner ist. Wie das Aufeinandertreffen von Deutschland und der Slowakei am Freitag ausgeht, bleibt abzuwarten.