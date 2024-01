Draisaitl führt Edmonton zum fünften NHL-Sieg in Serie

Nach einem schwachen Saisonstart finden die Edmonton Oilers in der NHL immer besser in die Spur. Auch der beste deutsche Spieler darf jubeln.

Die Edmonton Oilers haben auch dank Leon Draisaitl ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgebaut. Der 28-Jährige war mit einem Treffer und zwei Torvorlagen am 7:2-Sieg bei den Anaheim Ducks beteiligt. Für die Oilers war es der fünfte Sieg in Serie, nach einem völlig missglückten Saisonstart inklusive Trainerwechsel hat Edmonton zumindest die Playoff-Plätze wieder klar im Blick.

Noch erfolgreicher als Draisaitl war im Honda Center am Silvestertag dessen Teamkollege Warren Foegele mit zwei Toren und drei Assists. "Wenn wir weiterhin aneinander glauben und ruhig bleiben, sollte dieser Gruppe Gutes passieren", sagte Foegele.

Einen Erfolg konnte auch der deutsche Angreifer Tim Stützle mit den Ottawa Senators beim 5:1 gegen die Buffalo Sabres verbuchen. Verteidiger Moritz Seider kassierte dagegen mit den Detroit Red Wings ein 3:5 gegen die Boston Bruins.

Einen persönlichen Meilenstein setzte der Kanadier Marc-André Fleury. Der 39-Jährige bestritt beim 2:3 seiner Minnesota Wild gegen die Winnipeg Jets sein 1000. NHL-Spiel. Das war zuvor nur drei anderen Torhütern gelungen. Nur Martin Brodeur (1266 Spiele), Roberto Luongo (1044) und Patrick Roy (1029) haben als Goalie mehr Partien in der besten Eishockeyliga der Welt bestritten als Fleury.

(dpa)