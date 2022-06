Trotz Draisaitl-Gala: Oilers verlieren den Auftakt gegen Colorado

Leon Draisaitl stellt in der NHL neue Bestmarken auf, doch der Auftakt der Edmonton Oilers geht schief. Der Augsburger Marco Sturm hofft auf weitere Einsätze für Colorado.

Leon Draisaitl kratzte sich mit der rechten Hand am Play-off-Bart und analysiert ruhig die kuriose Niederlage: „Wir müssen offensichtlich etwas ändern. Wir können nicht so viele Tore hergeben und erwarten, dass wir ein Spiel in den Western-Conference-Finals gewinnen. Wir werden das besser machen.“ Mit 6:8 hatte der deutsche Nationalspieler mit den Edmonton Oilers zuvor gegen die Colorado Avalanche den Auftakt der Halbfinalserie in der National Hockey verloren. Im zweiten Duell stehen sich die New York Rangers und Tampa Bay gegenüber. Für den Einzug in das Endspiel um den Stanley Cup benötigt jede Mannschaft vier Siege.

Draisaitl fast so gut wie Gretzky

Im Gegensatz zu seiner Mannschaft präsentiert sich Draisaitl in Bestform und legte zwei Treffer der Oilers auf. Der 26-jährige Kölner ist der erste Spieler in der Geschichte der NHL, der in fünf aufeinanderfolgenden Play-off-Spielen drei oder mehr Punkte pro Partie erreicht hat. In einer weiteren Statistik ist nur die größte NHL-Legende aller Zeiten etwas besser. In den ersten 33 Play-off-Spielen (Stand vor der Serie gegen Colorado) seiner Karriere sammelte der Kölner 53 Punkte (18 Tore, 35 Vorlagen). Das ergibt einen Schnitt von 1,61 Punkten pro Spiel. Nur Wayne Gretzky hatte mit 1,84 Punkten einen noch höheren Wert.

Eine wilde Torflut wie jetzt in Denver ist eher selten. Mehr als die 14 Tore hatte es in einem Stanley-Cup-Final-Spiel oder einer Partie aus der Runde zuvor laut NHL-Angaben zuletzt 1985 gegeben. Die Oilers waren nach fünf Minuten 1:0 in Führung gegangen, lagen zum Ende des ersten Drittels aber 2:3 in Rückstand. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber beim 7:4 mit drei Toren vorne. Das gehe nicht gut, „wenn man dem Gegner ständig hinterherjagt“, sagte Draisaitl.

NHL-Playoffs: Augsburger Marco Sturm muss zusehen

Aufseiten der Avalanche fehlte Marco Sturm im Kader. Der gebürtige Augsburger, der erst während der Saison von den Minnesota Wild zu dem großen Stanley-Cup-Favoriten gewechselt war, muss sich gedulden. In der ersten Play-off-Runde gegen Nashville absolvierte der 27-jährige Augsburger noch alle Partien. Gegen die St. Louis Blues in der zweiten K.-o.-Runde musste der Außen in den letzten vier Partien ebenso wie jetzt zum Auftakt gegen Edmonton zusehen. Als Rollenspieler im vierten Sturm verbuchte der 27-Jährige in bislang sechs Play-off-Einsätzen für Colorado einen Scorerpunkt. Auf das Duell mit Draisaitl hatte er sich gefreut, auch weil ein gemeinsamer Olympia-Auftritt im Februar doch nicht zustande gekommen war. Nach zahlreichen Spielausfällen wegen Corona hatte die NHL ihre Zusage zurückgenommen, ihre Profis für das Turnier in Peking freizugeben. „Als Edmonton bei uns war, hatten wir nach dem Morgentraining ein längeres Gespräch“, erzählte Sturm über einen Austausch zwischen den beiden deutschen NHL-Spielern noch während der Punktrunde.

Nun bleibt kein Platz für Geplauder neben der Eisfläche, beide Mannschaften streben mit Macht ins Endspiel um die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt. Am Freitag steigt das zweite Duell zwischen beiden Teams. Auf die Frage, ob die Oilers mit dem vielleicht schnellsten NHL-Team aus Denver mithalten können, meinte Draisaitl: „Wir wissen, dass wir mit ihnen mithalten können. Wir müssen uns einmal schütteln, neu organisieren und dann werden wir besser sein.“

