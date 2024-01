Draisaitl setzt mit Edmonton NHL-Siegesserie fort

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben in der NHL auf Erfolgskurs.

Die Oilers bezwangen auswärts die Detroit Red Wings mit 3:2 (0:0, 0:0, 2:2) nach Verlängerung und fuhren ihren neunten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Mit diesem Erfolgslauf haben die Oilers ihren Vereinsrekord eingestellt, auch 2001 und in der vergangenen Saison gewann das kanadische Team neun Spiele in Serie.

Für die Oilers gelang Darnell Nurse nach 80 Sekunden in der Verlängerung der Siegtreffer. Draisaitl blieb in seinen 19 Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung, bei Detroit war Moritz Seider ohne Scorerpunkt. Nach einem enttäuschenden Saisonstart klettern die Oilers in der Tabelle der Western Conference weiter nach oben, mit 45 Punkten belegen sie derzeit den ersten der beiden Wildcard-Plätze.

Sieg für Peterka und die Sabres

JJ Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)-Auswärtserfolg gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle ein. Nach neun Minuten besorgte Peterka die 1:0-Führung für die Sabres, damit hat Peterka mit 13 Saisontreffern schon jetzt ein Tor mehr erzielt als in der gesamten vergangenen Saison. Beide Teams bleiben im Tabellenkeller der Eastern Conference, die Senators sind nach der fünften Niederlage in Serie weiter Letzter.

Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks bei den Winnipeg Jets mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2), damit kassierten die Blackhawks ihre 15. Auswärtsniederlage in Serie. Reichel bereitete die 1:0-Führung Chicagos durch Connor Murphy vor, damit gelang dem 21-jährigen Angreifer seine dritte Torvorlage der Saison. Chicago belegt in der Western Conference den drittletzten Platz.

