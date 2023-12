Draisaitl trifft: Oilers mit achtem NHL-Sieg in Serie

Der Saisonstart völlig missraten - inzwischen aber läuft es bei den Edmonton Oilers. Beim achten Sieg in Serie trifft auch der beste deutsche Eishockey-Profi.

Die Edmonton Oilers haben die längste Siegesserie der NHL ausgebaut und auch das Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks gewonnen.

Beim 4:1 traf auch Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl für die kanadische Mannschaft, die nach dem achten Sieg in Serie zum ersten Mal in dieser Saison eine positive Bilanz aufweist. Der Treffer zum 3:1 war Draisaitls zwölftes Saisontor. Lukas Reichel blieb bei den Blackhawks in etwas mehr als zehn Minuten auf dem Eis ohne Torschuss.

Auch Moritz Seider markierte ein Tor. Beim 6:4 der Detroit Red Wings gegen die St. Louis Blues erzielte Seider den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 3:3. Die Red Wings hielten durch den Sieg den Anschluss an die direkten Playoff-Plätze der Atlantic-Division in der NHL. Die Blues trennten sich anschließend von Trainer Craig Berube. Interimsweise soll Drew Bannister übernehmen, wie das Team aus Missouri mitteilte. Er trainierte bislang das Ausbildungsteam der Blues, die Springfield Thunderbirds.

(dpa)