Eishockey

vor 24 Min.

Edmonton Oilers bauen Rekordserie in NHL aus

Artikel anhören Shape

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl haben in der NHL auch das elfte Spiel in Serie gewonnen. In Toronto läutete Draisaitl eine Aufholjagd ein.

Die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL aktuell nicht zu stoppen. Die Oilers setzten sich mit 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) im kanadischen Duell gegen die Toronto Maple Leafs durch. Es war der elfte Sieg in Folge für die Oilers, die damit ihre historische Siegesserie weiter ausbauen. Toronto hatte unter anderem dank Auston Matthews mit 2:0 geführt. Matthews führt mit 34 Treffern die Torjägerliste der Liga an. Der deutsche All-Star Leon Draisaitl erzielte im Mitteldrittel mit seinem 21. Saisontor den Anschlusstreffer für Edmonton. Im Schlussdrittel drehten die Oilers dann die Partie. Pleite für Stützle und die Senators Die Ottawa Senators mit Tim Stützle kassierten gegen die Colorado Avalanche eine bittere 4:7-Niederlage. Ottawa führte im Mitteldrittel mit 4:2, kassierte dann aber fünf Treffer in Folge. Es war die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen für die Senators, die weiter am Ende der Eastern Conference rangieren. In der Western Conference trafen mit den Chicago Blackhawks und San Jose Sharks die beiden Teams mit den wenigsten Punkten direkt aufeinander. Dabei setzte sich Chicago mit Lukas Reichel mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Je neun Schützen mussten antreten, bis ein Sieger feststand. Reichel vergab seinen Penalty und blieb auch sonst unauffällig. Bei den Sharks, die nur eines ihrer letzten 15 Spiele gewinnen konnten, fehlte Nico Sturm weiterhin verletzt, genauso wie Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken beim 2:5 bei den New York Rangers. NHL-Tabellen

Spielerprofil Leon Draisaitl

Spielerprofil Nico Sturm

Spielerprofil Lukas Reichel

Spielerprofil Tim Stützle

Spielerprofil Philipp Grubauer (dpa)

Themen folgen