Ex-DEB-Sportdirektor Schaidnagel sieht den Verband als dringend reformbedürftig

Der ehemalige Sportdirektor fällt nach dem Ende der Reindl-Ära ein gemischtes Fazit: „Der Verband benötigt dringend eine Strukturreform“, zudem müsse man die „ein oder andere Sache aus der Reindl-Zeit bereinigen“

Stefan Schaidnagel war beim Deutschen Eishockey-Bund als Sportdirektor für mehrere Reformen und den Silbermedaillen-Gewinn 2018 in Südkorea mitverantwortlich – wegen Differenzen mit dem ehemaligen DEB-Präsidenten Franz Reindl folgte 2020 das Aus. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht der 41-Jährige eine sehr gemischte Bilanz der Ära Reindl, die erst kürzlich zu Ende ging: „Franz Reindl hat mit Sicherheit große Verdienste um das deutsche Eishockey. Natürlich muss man sehen, dass ein gewisser Schatten auf seiner Amtszeit liegt. Jetzt ist es aber an der Zeit, in die Zukunft zu schauen und die positiv zu gestalten. Insgesamt kann man Franz Reindl jetzt für seinen Ruhestand nur alles Gute wünschen.“

Reindl ist momentan noch Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. Dem 67-Jährigen, der von 2014 bis 2022 an der Spitze des Deutschen Eishockey-Bundes stand, wird Untreue vorgeworfen. Bei der Staatsanwaltschaft München I sind zwei Anzeigen gegen ihn eingegangen. Darin geht es unter anderem um die Zusammenarbeit mit dem Sportrechtevermarkter Infront.

Auf diese Vorfälle spielt auch Schaidnagel an, der Reformen im DEB anmahnt: „Man muss sagen, dass der Verband dringend eine Strukturreform benötigt und auch die Professionalisierung in jeglicher Hinsicht vorangetrieben werden muss, sportfachlich, strukturell und organisatorisch. Und dass sie (das neue Präsidium, Anm. d. Red.) ein Stück weit wahrscheinlich auch die ein oder andere Sache aus der Reindl-Zeit bereinigen müssen.“

Schaidnagel und Reindl hatten ein schwieriges Verhältnis

Dass er selbst mit Reindl ein schwieriges Verhältnis hatte und das letztlich auch der Grund war, den DEB vor dem Ende der Vertragslaufzeit noch zu verlassen, verschweigt Schaidnagel nicht: „Die Trennung war natürlich nicht von Harmonie geprägt. Aber Gründe für eine Trennung sind oft vielschichtig und nicht an einem Punkt festzumachen.“

Wichtig sei es nun, bei der in Finnland anstehenden Eishockey-Weltmeisterschaft sportlich gut abzuschneiden: „Die WM wird ein Stück weit richtungsweisend nach dem Abschneiden bei Olympia. Ich denke aber, dass es ein sehr guter Kader ist. Entscheidend wird sein, ob die Mannschaft als Ganzes die Sache in Finnland annimmt. Natürlich tut der Mannschaft die Verstärkung aus Nordamerika gut. Dennoch wird es eine Gesamtleistung werden und da ist die Frage, wie man ins Turnier kommt. Wie ist die Atmosphäre und Stimmung um das Team? Wie professionell war die Organisation um die Mannschaft als Gesamtgebilde vor der WM? Solche Positionen müssen immer auf Top-Niveau und mit den besten Leuten besetzt sein, das ist der Anspruch auf internationalem Niveau.“ (AZ)

