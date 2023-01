Eishockey

vor 25 Min.

Eishockey-Profi Draisaitl trifft doppelt in NHL

Artikel anhören Shape

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL wieder eine gute Phase: In Las Vegas trifft der Kölner doppelt. Die Playoff-Plätze sind in Reichweite.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit zwei Toren zu einem wichtigen Sieg in der NHL geführt. Beim 4:3 gegen die Vegas Golden Nights traf der Kölner zum 2:0 und 3:1. Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer der Pacific Division liegen die Oilers zwar weiter nur auf Rang fünf ihrer Staffel und damit außerhalb der Playoff-Plätze, haben nun aber auch nur noch sieben Punkte Rückstand auf Platz eins. Die Seattle Kraken auf Rang zwei dieser Division rückten mit einem 8:5 gegen die Chicago Blackhawks auf zwei Punkte an die Golden Knights heran. Nationaltorwart Philipp Grubauer kam beim achten Sieg in Serie nicht zum Einsatz. JJ Peterka hatte am 5:3 der Buffalo Sabres gegen die Nashville Predators unterdessen seinen Anteil mit der Vorlage zum 2:1 durch Dylan Cozens früh im zweiten Drittel. Für Peterka war es der elfte Assist dieser Saison in der nordamerikanischen Liga. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators eine 0:7-Klatsche gegen die Colorado Avalanche, die zuvor sieben von acht Spielen in der NHL verloren hatten. Auch Moritz Seider ging als Verlierer vom Eis. Die Detroit Red Wings hatten dank dreier Tore im letzten Drittel zwar noch Hoffnung, konnten den 0:4-Rückstand gegen die Columbus Blue Jackets aber nicht mehr aufholen und verloren 3:4. Alexander Owetschkin erzielte beim 1:3 der Washington Capitals gegen die Philadelphia Flyers sein 30. Saisontor und stellte damit einen NHL-Rekord ein. Zum 17. Mal kommt der 37-jährige Russe nun auf mindestens 30 Treffer in einer Saison, das schaffte vor ihm nur Mike Gartner. NHL-Profil Leon Draisaitl

NHL-Profil Nico Sturm

NHL-Profil Moritz Seider

NHL-Profil Tim Stützle

NHL-Profil Philipp Grubauer

NHL-Profil JJ Peterka

NHL-Profil Lukas Reichel (dpa)

Themen folgen