ESV Kaufbeuren startet nach überragender Hauptrunde in die Play-offs

Plus Nach der besten Hauptrunde seiner jüngeren DEL2-Geschichte startet der ESV Kaufbeuren nun in die Play-offs. Der Gegner dort heißt Bad Nauheim.

Zwei wesentliche Pfeiler des Erfolgs des ESV Kaufbeuren aus der DEL2, Trainer Marko Raita und Torwart Daniel Fießinger, wurden am vergangenen Wochenende bei den DEL-Awards in Düsseldorf gekrönt. Raita ist bester DEL2-Trainer 2022/23. Und der im zurückliegenden Sommer als Nachfolger des langjährigen ESVK-Goalies Stefan Vajs aus München gekommene Fießinger wurde mit der Auszeichnung als bester DEL2-Torwart bedacht.