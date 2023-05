Grubauers Kraken droht Playoff-Aus in der NHL

Die Seattle Kraken spielen zum ersten Mal in den NHL-Playoffs. Gegen den Titelverteidiger setzt sich das Grubauer-Team durch, in der zweiten Runde droht nun aber das Aus.

Philipp Grubauer und den Seattle Kraken droht in den NHL-Playoffs das Aus. Gegen die Dallas Stars kassierte Seattle ein 2:5 und liegt in der Best-of-Seven-Serie im Halbfinale der Western Conference nach Siegen 2:3 in Rückstand.

Dallas braucht nur noch einen Erfolg zum Weiterkommen. Die nächste Partie ist in der Nacht zu Sonntag in Seattle.

Grubauer, der beim 3:6 am Dienstag nach fünf Gegentoren im Schlussdrittel auf die Bank musste, kassierte durch die ersten vier Schüsse auf sein Tor erneut zwei frühe Gegentore. Der Rosenheimer stabilisierte sich danach, konnte die dritte Niederlage gegen die Stars aber nicht verhindern.

In der Eastern Conference hatten die Carolina Hurricanes zuvor den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Das 3:2 nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils war der vierte Sieg im fünften Spiel der Serie. Die Hurricanes treffen im Finale der Eastern Conference nun entweder auf die Florida Panthers oder die Toronto Maple Leafs. Die Panthers führen in der Serie 3:1.

(dpa)