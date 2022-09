Eishockey-Stadtderby in Fußballstadion: Scorpions treffen auf Indians

In Hannover kommt es zu einem echten Eishockey-Highlight: Im Dezember treffen die Scorpions unter freiem Himmel auf die Indians. Die Partie wird im Stadion von Hannover 96 ausgetragen.

Ein Stadtderby in einem besonderen Rahmen: Ein Aufeinandertreffen der Eishockey-Oberligisten Hannover Scorpions und Hannover Indians wird in der Heinz-von-Heiden-Arena des Fußball-Klubs Hannover 96 ausgetragen. Das Eishockeyspiel in dem Stadion des Zweitligisten wird unter freiem Himmel stattfinden. Rund 49.000 Zuschauer könnten bei dem Open-Air-Spektakel auf den Rängen dabei sein.

Derby zwischen Scorpions und Indians im Dezember in 96-Stadion

Das Derby zwischen den Scorpions und den Indians wird am 17. Dezember um 18.00 Uhr steigen. Dabei soll nicht nur auf dem Eis einiges geboten sein. Im Rahmen der Begegnung sollen auch Musikacts von "Culcha Candela", "Alle Farben" und "Fury in the Slaughterhouse" für Unterhaltung sorgen. Damit soll das Stadion möglichst voll bekommen werden.

Es soll auf jeden Fall der Zuschauerrekord des Derbys geknackt werden, der laut der Neuen Presse bei 8.000 Zuschauern liegen soll. Dieser wurde im Dezember 2013 aufgestellt, als die Scorpions in der TUI-Arena (heute ZAG Arena) in Hannover einen 4:1-Sieg gegen die Indians feiern konnten.

Video: dpa

Scorpions - Indians in Hannover unter freiem Himmel: Aufeinandertreffen von Traditionsteams

Die Oberliga stellt die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey dar. Die Scorpions und die Indians spielen in der Oberliga Nord. Es handelt sich um zwei Traditionsklubs, welche beide schon in der DEL, der höchsten deutschen Spielklasse mit von der Partie waren. Die Indians hatten im Jahr 1994 den Aufstieg in die DEL gefeiert. Der Klub wurde im Jahr 1948 gegründet und spielte zuletzt in der Spielzeit 2012/13 in der 2. Bundesliga, heute DEL 2.

Dass Eishockey in Hannover eine Menge Tradition hat, zeigen auch die Hannover Scorpions. Der Klub wurde im Jahr 1975 als ESC Wedemark gegründet und konnte 1996 in die DEL aufsteigen. In der höchsten deutschen Spielklasse galten die Scorpions in der Folge lange Jahre als Spitzenteam und konnten 2010 die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Nun versuchen die beiden Traditionsklubs in die DEL 2 aufzusteigen, um wieder hochklassiges Eishockey nach Hannover zu bringen. Mit dem Open-Air-Derby hat die Stadt schon jetzt wieder ein Eishockey-Highlight.