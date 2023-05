Kapitän Müller sieht die Deutschen nach der Niederlage gegen die USA "nicht weit weg"

Verteidiger Moritz Müller sortiert die Niederlage im WM-Test gegen die USA ein. Deutschland wird zum Turnierstart gegen Schweden in einem Mannschaftsteil besser aufgestellt sein.

Moritz Müllers Wort in der Mannschaft hat Gewicht. Nicht nur in der Umkleide ist der 36-Jährige ein gefragter Mann, sondern auch bei den Journalisten. Weil der Kölner Verteidiger mit 186 Länderspielen die meisten internationalen Einsätze im deutschen Kader vorweisen kann. Weil er bereits an elf WM-Turnieren und zwei Olympischen Spielen teilgenommen hat. Und weil Müller Probleme anspricht, die Situation auf den Punkt bringt.

Eine 3:6-Niederlage im letzten Test gegen die USA kann der Verteidiger einsortieren. Nach dem Match in der Münchner Olympia-Eishalle am Oberwiesenfeld kam der Kapitän aus der Red-Bulls-Kabine, wo sich ansonsten die Profis des EHC München umziehen, um die Generalprobe einzuordnen. "Wir sind nicht weit weg. Ich finde, dass das Ergebnis vielleicht nicht ganz den Spielverlauf widergespiegelt hat. Ich fand, dass wir viele gute Sachen gemacht haben, auf denen wir aufbauen können", sagte Müller nach dem Match in einer erstaunlich gut gefüllten Olympia-Eishalle.

Dass in der Fußballstadt München, insbesondere nach den meisterlichen Auftritten der heimischen DEL-Mannschaft, an einem Dienstagabend 5028 Zuschauer in einer veralteten Eishalle für prächtige Stimmung sorgten, war nicht unbedingt zu erwarten. Das Nationalteam zog allerdings auch viele Besucher aus dem Umland an, wie die Kennzeichen der Fahrzeuge auf dem Parkplatz neben dem Eisstadion verrieten.

Eishockey-Testspiel gegen die USA: Das deutsche Tempo hat gestimmt

Die Fans wollten sich ein Bild machen vom deutschen Team, und zwar gegen einen aussagekräftigen Gegner. Das Team USA startet ebenfalls bei der WM und ist sogar in der gleichen Gruppe wie Deutschland vertreten. Am Freitag beginnt das Turnier in Tampere für das deutsche Team. Bereits am kommenden Montag sind erneut die USA der Gegner. Dann geht es um Punkte. Bis dahin wird Bundestrainer Harold Kreis intensiv mit seinem Team am System arbeiten.

Christian Künast weiß, wo der Schlittschuh noch drückt. "Ich glaube, dass wir den einen oder anderen Fehler zu viel machen, wenn wir nach vorne denken. Auch defensiv sind ein paar Sachen anzupassen. Vom Tempo hat man gesehen, dass wir mitspielen", sagte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey Bundes.

Lesen Sie dazu auch

Eigentlich hatte die deutsche Mannschaft an einem Abend gleich drei Niederlagen in einem Duell mit den US-Amerikanern kassiert. 3:6 mit den deutschen Toren von Dominik Kahun (2) und Daniel Fischbuch nach 60 Spielminuten, 0:1 in der Verlängerung und 2:4 im Penaltyschießen, in dem lediglich Maximilian Szuber und Frederik Tiffels für die Gastgeber trafen. Die Overtime und das Penaltyschießen hatten beide Teams vereinbart, um auch diese Situation vor der WM zu üben.

Tatsächlich kombinierte die deutsche Mannschaft ansehnlich gegen körperlich robuste US-Amerikaner. Die Abschlüsse jedoch waren nicht zwingend. Der Gegner gab der deutschen Mannschaft Anschauungs-Unterricht in den Themen Schuss-Härte, Präzision und damit Effizienz. Nationaltorhüter Mathias Niederberger vom frisch gekürten Meister München fing solide, musste in Summe jedoch elfmal an einem Abend den Puck aus dem eigenen Netz fischen. Es lag jedoch nicht am deutschen Schlussmann, sondern an der Qualität der US-amerikanischen Abschlüsse.

Die deutsche Abwehr ist als Problemzone erkannt

Die Abwehr ist als Problemzone ausgemacht. Doch wird die deutsche Verteidigung beim WM-Turnier ein komplett neues Gesicht haben. Noch in der Nacht zum Mittwoch strich der Bundestrainer vier Verteidiger aus seinem vorläufigen Kader. Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Tobias Fohrler (HC Ambrì-Piotta), Marco Nowak (Eisbären Berlin) und Mario Zimmermann (Straubing Tigers) zählen nicht mehr zum deutschen WM-Aufgebot. Das Upgrade mit NHL-Topverteidiger Moritz Seider und den ebenfalls aus Nordamerika anreisenden AHL-Abwehrspielern Kai Wissmann und Leon Gawanke hebt die Defensive auf ein deutlich verbessertes Niveau.

Eishockey-Verteidiger Moritz Seider ist wie "Spiderman"

Vor allem von Seider verspricht sich Kapitän Müller einen Schub für das gesamte Team. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Es ist wie bei Spiderman – aus großer Kraft folgt große Verantwortung'. Ich finde, er ist der Verantwortung gerecht geworden in dieser Situation." Müller spielte auf die nachträgliche WM-Zusage des 22-Jährigen an, der geplagt von leichten Verletzungen zunächst abgesagt hatte. Im Hinterkopf hatte Seider auch, dass demnächst die vielleicht wichtigsten Vertragsverhandlungen seiner jungen Karriere mit den Detroit Red Wings im Spätsommer anstehen.

Eine WM-Teilnahme mit sieben Spielen in zwölf Tagen birgt allerdings immer auch ein Verletzungsrisiko. Der 22 Jahre alte Seider dürfte in einigen Wochen zum Multimillionär aufsteigen. "Ich muss auch Respekt sagen an Mo, dass er kommt. Wir kennen alle seine Situation. Du weißt, was demnächst für ihn ansteht in Detroit", sagte Müller und fügte an: "Trotzdem zu sagen 'ich mache das' – das ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Das wissen wir sehr zu schätzen." Am Mittwoch flog die deutsche Mannschaft zusammen mit den Amerikanern nach Tampere. Am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) steht das erste Vorrundenspiel an. Ein härterer Brocken als die USA wartet. Es geht gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden.