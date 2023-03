Eishockey

06:20 Uhr

Sternheimer über das Play-off-Halbfinale mit Königsbrunn

Plus Der ehemalige Augsburger Panther Marco Sternheimer spielt jetzt in der Bayernliga für Königsbrunn. Dort steht am Freitag die erste Partie im Halbfinale an.

Es war eine bemerkenswerte Entscheidung, als sich Marco Sternheimer im vergangenen Sommer von seiner Profi-Karriere verabschiedete. Der Eishockeyspieler hatte sein gesamtes Sportlerleben in Augsburg verbracht und es dort über die Nachwuchsmannschaften des AEV tatsächlich bis in die Mannschaft der Augsburger Panther geschafft. 167 DEL-Spiele absolvierte er dort, doch zufrieden war er am Ende nicht mehr. Zu wenig Einsatzzeit, zu wenig Vertrauen von den Trainern. In einer stark nordamerikanisch geprägten Sportart haben es deutsche Nachwuchsspieler traditionell schwer.

