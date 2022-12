Martin Beck ist 89 – und der älteste lebende Meisterspieler des EV Füssen

Plus Der EV Füssen feiert das 100-jährige Bestehen. Mit 16 Titeln sind die Ostallgäuer Rekordhalter. Martin Beck ist der älteste noch lebende Meisterspieler und trainierte einst auch den AEV.

Noch einmal lässt er das Goldstück durch seine faltigen Hände gleiten. Ein Eishockey-Tormann ist darauf abgebildet. Darüber prangt der Schriftzug "Spengler Cup Davos 1952 – 1. Platz." Der 89-jährige Martin Beck hat die Medaille, die an einem Lederriemen hängt, bis heute zu Hause aufbewahrt. Wie das entscheidende Tor im Finale fiel, kann er noch heute genau beschreiben. "Es gab ein Bully in der Zürcher Zone – Rückpass – Zack – Bumm – und Tor", erinnert sich der einstige Verteidiger des EV Füssen.