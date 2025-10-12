Nächster Sieg für NHL-Trainer Sturm mit den Boston Bruins

Die Boston Bruins sind auch nach dem dritten Spiel unter Trainer Marco Sturm in der NHL ungeschlagen. Die Mannschaft des früheren Eishockey-Bundestrainers gewann gegen die Buffalo Sabres mit 3:1 und ist gemeinsam mit Titelverteidiger Florida Panthers in der Atlantic Division an der Spitze. Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der besten Eishockey-Liga der Welt.

«Das war Bruins-Eishockey», schwärmte Sturm über den Auftritt seiner Mannschaft. «Mit den Zuschauern im Rücken war es ein sehr unterhaltsames Spiel.» Pavel Zacha (16. Minute), Mark Kastelic (31.) und Sean Kuraly trafen für die Bruins.

Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers erstmals in der neuen Saison gewonnen. Gegen die Vancouver Canucks setzte sich der Stanley-Cup-Finalist mit 3:1 durch. Der Kölner traf mit seinem zweiten Saisontor zum Endstand (59.). Zum Auftakt unterlag das Draisaitl-Team den Calgary Flames mit 3:4.

JJ Peterka bereitete beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung seiner Utah Mammoth bei den Nashville Predators erstmals ein Tor für sein neues Team vor.

Detroit dreht Spiel, Pleite für Ottawa

Nach 0:2-Rückstand drehten die Detroit Red Wings mit Verteidiger Moritz Seider das Spiel gegen die Toronto Maple Leafs und holten sich mit dem 6:3 den ersten Saison-Erfolg. Dagegen gab es für Tim Stützle und die Ottawa Senators ein klares 2:6 beim Titelverteidiger Florida Panthers. Auch Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks gegen die Montreal Canadiens mit 2:3.

Ohne Nico Sturm unterlagen die Minnesota Wild den Columbus Blue Jackets deutlich mit 4:7. Sturm wird seiner neuen Mannschaft wegen einer Verletzung voraussichtlich sechs bis acht Wochen fehlen.

Icon vergrößern Leon Draisaitl liegt auf dem Eis, trifft aber später zum 3:1-Endstand. Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leon Draisaitl liegt auf dem Eis, trifft aber später zum 3:1-Endstand. Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press/AP/dpa