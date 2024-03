NHL: Draisaitl glänzt bei Edmontons Kantersieg

Leon Draisaitl hatte einen großen Anteil beim jüngsten Kantersieg der Edmonton Oilers in der NHL.

Der deutsche Eishockey-Star war beim 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)-Heimerfolg gegen die Washington Capitals an vier Toren direkt beteiligt, was ihm in dieser Saison zuvor erst dreimal gelungen war.

Draisaitl besorgte nach viereinhalb Minuten aus dem Überzahlspiel den Führungstreffer, zwei Minuten später war der gebürtige Kölner auch am 2:0 von Connor McDavid beteiligt. Beim 5:2 Ende des zweiten und 6:2 Mitte des dritten Drittels erzielte Draisaitl ebenfalls einen Assist. Die Oilers festigen durch den Erfolg ihren zweiten Platz in der Pacific Division.

Vor den Oilers rangieren weiterhin die Vancouver Canucks, die sich im Spitzenspiel der Western Conference mit 3:4 (2:0, 1:1, 0:2) nach Verlängerung den Colorado Avalanche geschlagen geben mussten - trotz einer 3:0-Führung nach 24 Spielminuten. In der Verlängerung besorgte Valeri Nichushkin für Colorado den Siegtreffer, die Avalanche verdrängten in der Central Division die Dallas Stars vom ersten Platz.

(dpa)