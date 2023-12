Eishockey

NHL: Edmonton Oilers gewinnen viertes Spiel in Serie

Nach einem schwachen Saisonstart haben die Edmonton Oilers in der NHL in die Spur gefunden. In Los Angeles gelingt ihnen der vierte Auswärtssieg in Serie. Connor McDavid glänzt bei seinem Jubiläum.

Connor McDavid hat die Edmonton Oilers in seinem 600. NHL-Spiel zu einem Sieg bei den Los Angeles Kings geführt. Die Oilers setzten sich mit 3:2 (0:2, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen durch. Es war der vierte Sieg in Serie für die Kanadier. Nach einem völlig missglückten Saisonstart inklusive Trainerwechsel hat Edmonton zumindest die Playoff-Plätze der Eishockey-Liga wieder klar im Blick. Post auf X McDavid erzielte in Los Angeles nach einem schwachen ersten Drittel der Oilers mit nur zwei Torschüssen im Mitteldrittel den Anschlusstreffer. Danach legte er kongenial den Ausgleich durch Leon Draisaitl auf. Für den deutschen Nationalspieler war es der 16. Saisontreffer. McDavid steht nun bei 316 Toren und 581 Torvorlagen in seinen 600 NHL-Spielen. Im Penaltyschießen traf der kanadische Starspieler ebenfalls, während Draisaitl mit seinem Versuch scheiterte, den entscheidenden Penalty verwandelte Derek Ryan. Die Buffalo Sabres mit JJ Peterka gewannen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets. Peterka blieb diesmal in knapp zwanzig Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung. Das aktuell beste Team der Liga sind derweil die New York Rangers, die als erste Mannschaft in dieser Saison die 50-Punkte-Marke erreicht haben. Beim 5:1-Sieg bei den Tampa Bay Lightning gelang Artemi Panarin ein Hattrick. (dpa)

