NHL: Grubauer und Seattle gelingt Playoff-Ausgleich

Die Seattle Kraken mit dem deutschen Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer haben ihre Chance auf den Einzug in die nächste Playoff-Runde in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewahrt.

Im vierten Spiel gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche setzten sich die Kraken daheim mit 3:2 nach Verlängerung durch. Damit gelang Seattle in der Best-of-Seven-Serie der Ausgleich zum 2:2. Vier Siege werden zum Einzug in die nächste Runde benötigt. Grubauer kam über die gesamte Spielzeit zum Einsatz und parierte 20 der 22 Schüsse auf sein Tor. Matchwinner war Jordan Eberle mit dem Siegtor nach drei Minuten der Extraspielzeit.

Eng bleibt es auch im Derby zwischen den New Jersey Devils und den New York Rangers. Durch einen 3:1-Auswärtssieg beim Nachbarn in New York glichen die Devils ebenfalls zum 2:2 aus.

Unterdessen sind die Toronto Maple Leafs und die Vegas Golden Knights nur noch einen Schritt von der nächsten Runde entfernt. Toronto gewann bei Tampa Bay Lightning 5:4 nach Verlängerung und führt in der Serie damit ebenso 3:1 wie die Golden Knights aus Las Vegas nach ihrem 4:2-Erfolg bei den Winnipeg Jets.

