17:46 Uhr

NHL-Profi Nico Sturm: Hoffe, dass die Panther das Wunder schaffen

Plus Der Augsburger Nico Sturm gewann mit Colorado Avalanche den Stanley Cup, mittlerweile ist er bei den San José Sharks. Ein Gespräch über die neue Rolle im neuen Team, die WM und den Absturz der Panther.

Von Andreas Kornes

Nico Sturm, wie würden Sie Ihre Saison bisher beschreiben?



Nico Sturm: Vom Team-Aspekt her sind da natürlich auch frustrierende Abende dabei. Aber das wusste ich, als ich hier unterschrieben habe. Wir hatten einen sehr schweren Start mit sechs Niederlagen. Da hast du gleich ein fettes Loch, das du nur schwer wieder schließen kannst. Das hat es uns schwer gemacht. Ansonsten sind wir in den allermeisten Spielen sehr wettbewerbsfähig. Wir lassen viele Punkte unnötig liegen, haben schon viele Führungen hergegeben in den letzten fünf, sechs Minuten. Es gab nur ein Spiel, einmal gegen Edmonton, in dem wir gar keine Chance hatten. Aber wir haben die Konstanz nicht und das ist eben ein Qualitätsmerkmal von guten Mannschaften. Das fehlt bei uns und deswegen stehen wir da, wo wir stehen als Mannschaft.

