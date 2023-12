Eishockey

06:00 Uhr

NHL-Star Nico Sturm: Auf der Suche nach dem Positiven in einer verkorksten Saison

Plus Der Augsburger Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm hat schon erfreulichere Zeiten in der besten Eishockeyliga der Welt erlebt. Mit San Jose ziert er das Tabellenende. Doch es gibt auch Positives.

Von Heiko Oldörp

Inzwischen kann Nico Sturm wieder lächeln – ein bisschen zumindest. Und er kann dem miserablen Saisonstart der San Jose Sharks sogar etwas Gutes abgewinnen. "Wenn wir in ein paar Jahren auf diese Zeit zurückschauen und sagen: 'Wisst ihr noch damals, als wir elfmal in Folge verloren haben?', dann kann man auch mal einen Durchhänger mit drei oder vier Niederlagen verkraften", sagt der 28-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was sich jetzt vielleicht witzig anhört, hatte Sturm zu Saisonbeginn noch sehr mitgenommen. Wochenlang habe er nicht gut schlafen können, betont der Augsburger. Am schlimmsten waren die beiden Heimspiele gegen die Vancouver Canucks und die Pittsburgh Penguins. Beide Gegner sind wahrlich keine Über-Mannschaften. Niemand traut ihnen zu, auch nur in die Nähe des Stanley Cups zu kommen. Dennoch verlor San Jose nacheinander 1:10 und 2:10. Hatte nach elf Spielen nur einen Punkt. Nur zwölf Tore geschossen. Und ein Torverhältnis von -42. "Da haben wir schon an unserer Wettbewerbsfähigkeit gezweifelt und die Stimmung war dementsprechend schlecht", sagt Sturm.

