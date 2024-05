NHL-Titelverteidiger verhindert Playoff-Aus

Der Titelverteidiger ist in der NHL noch im Rennen. Und Deutschlands Star Leon Draisaitl trifft nun auf die Vancouver Canucks.

Die Vegas Golden Knights haben in den NHL-Playoffs ein vorzeitiges Saisonende abgewendet. Der Titelverteidiger gewann das sechste Spiel der Erstrundenserie gegen die Dallas Stars mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) und glich die "Best of seven"-Serie zum 3:3 aus.

Das Team, das das siebte Spiel gewinnt, steht in der zweiten Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga und trifft dort auf die Colorado Avalanche.

Noah Hanifin erlöste die Golden Knights Mitte des Schlussdrittels mit der 1:0-Führung, Mark Stone besorgte 19 Sekunden vor Spielende mit einem Treffer ins leere Tor die Entscheidung. Las Vegas' Torhüter Adin Hill parierte alle 23 Schüsse auf sein Tor und blieb damit zum ersten Mal seit November vergangenen Jahres ohne Gegentreffer.

Oilers-Gegner steht fest

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers kennt nun seinen Gegner in der zweiten Runde: die Vancouver Canucks. Das Team aus Kanada gewann das sechste Duell mit den Nashville Predators auswärts mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) und entschied die Serie mit 4:2 Siegen für sich. Pius Suter erzielte 99 Sekunden vor Spielende den Siegtreffer für Vancouver, Canucks-Torhüter Arturs Silovs ließ keinen der 28 Schüsse auf sein Tor passieren und ist der 14. Torhüter der NHL-Geschichte, der in seinem ersten Ligajahr im letzten Spiel einer Serie ohne Gegentreffer blieb.

Die Canucks haben in der Serie gegen die Oilers den Heimvorteil, da sie in der Hauptrunde die Pacific Division vor Edmonton gewonnen hatten. Die NHL hat den Tag für das Auftaktspiel noch nicht terminiert.

(dpa)