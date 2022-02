NHL-Topscorer Draisaitl siegt mit Oilers und neuem Coach

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben das erste NHL-Spiel nach der Trennung von Trainer Dave Tippett gewonnen.

Gegen die New York Islanders holte das Team nach zuletzt zwei Niederlagen ein 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), NHL-Topscorer Draisaitl leistete dabei die Vorarbeit zum ersten Tor und schraubte seinen Punktestand auf 65 aus 45 Spielen.

Tippett hatte am Donnerstag in seiner dritten Saison bei den Oilers gehen müssen, weil die Eishockey-Mannschaft aus Kanada nach einem starken Start in die Saison seit Wochen aus dem Rhythmus ist - und das obwohl in Draisaitl und Connor McDavid zwei der besten Angreifer der NHL im Team spielen und in den Top Drei der NHL-Scorer-Wertung stehen. Draisaitl führt die Scorerwertung der besten Liga der Welt dabei an.

Draisaitl und McDavid hatten vor dem Spiel ihre Bereitschaft für Veränderungen unter dem neuen Trainer Jay Woodcroft signalisiert. "Wir haben offene Ohren und wir sind bereit loszulegen", hatte Draisaitl gesagt. "Es muss sich offensichtlich etwas ändern", sagte McDavid.

