Oilers machen großen Schritt in Richtung NHL-Playoffs

Die Edmonton Oilers können fast schon mit den NHL-Playoffs planen. Zu verdanken haben sie das den Stürmern, die nun beide 300 Tore in der besten Eishockey-Liga der Welt erzielt haben.

Die Edmonton Oilers haben mit ihrem 44. Saisonsieg in der NHL einen großen Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme gemacht.

Das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl bezwang die Los Angeles Kings 2:0 und zog in der Tabelle der Pacific Division an den Kings vorbei auf Rang zwei. Die beiden Mannschaften trennt ein Punkt.

Draisaitl war mit einer Vorlage am 1:0 durch Evander Kane beteiligt. Connor McDavid erzielte den zweiten Treffer und hat nun wie Draisaitl 300 NHL-Tore in seiner Karriere geschossen. Der Kanadier schaffte das bereits in der 563. Partie, nur zwei Profis waren schneller.

Siege für Grubauer und Stützle

Die Seattle Kraken festigten mit einem 4:1 gegen die Anaheim Ducks unterdessen ihre Position auf dem Weg in die Playoffs. Nationaltorwart Philipp Grubauer kam dabei allerdings nicht zum Einsatz.

Tim Stützle war dagegen mit einem Tor und einer Vorlage entscheidend beteiligt am 5:4 nach Verlängerung der Ottawa Senators gegen die Philadelphia Flyers. Die Senators haben bei noch sieben ausstehenden Partien vier Zähler Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz. Die Detroit Red Wings hoffen ihrerseits noch auf jenes Playoff-Ticket und erfüllten mit dem 3:2 gegen die Carolina Hurricanes ihre Pflicht. Nationalspieler Moritz Seider kam dabei auf eine Torvorlage.

Sicher in den Playoffs dabei sind längst die Boston Bruins, die mit dem 2:1 nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets zudem schon eine Auszeichnung sicher haben: Die Mannschaft steht bereits als punktbestes Team der Liga fest und bekommt dafür die Presidents' Trophy.

