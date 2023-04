Pro & Contra: Sollte der Aufstieg im Eishockey möglich sein?

Ich bin deutlich für Auf-/Abstieg. Aber die Probleme sind klar, wie auch von beiden Autoren geschildert.

Das System muss also dringend geändert werden. Das war dieses Jahr unwürdig. Warum haben DEL und DEL2 so unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen und infrastrukturelle Anforderungen? Vielleicht darf der Standard in der DEL2 etwas angehoben werden (da kenne ich mich nicht aus, man sollte natürlich auch die Barriere zur Oberliga nicht weiter erhöhen), aber in der DEL darf er sicher gesenkt werden.

Man wird dann natürlich irgendwann eine neue Hochglanzarena in München haben, die im starken Kontrast zu den Hallen am unteren Ende steht, aber ist das schlimm? Braucht der deutsche Eishockeysport diese perfektionistischen Strukturen und Infrastrukturen?

Zur Vermarktung wohl: ja.



Wie wäre es z.B. wenn die bestplatzierten aufstiegswilligen Mannschaften der DEL2 (ich hoffe, es werden mehr) am Ende der Hauptrunde eine Relegation mit den letztplatzierten der DEL-Tabelle ausspielen? Dann hätte die DEL2 halt keinen Meister, aber braucht eine zweite Liga einen Meister oder sollte der Aufstieg nicht das Ziel sein? Oder den Meisterpokal bekommt halt der 1. der Hauptrunde.

