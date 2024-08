NHL-Profi trainiert in Augsburg: Die besondere Frühschicht von Nico Sturm

Es herrscht eine eigenwillige Atmosphäre im Curt-Frenzel-Stadion. Wenn Augsburg allmählich erwacht, schwitzt Nico Sturm bereits auf der Eisfläche. Dort, wo ansonsten die Panther vor über 6000 Zuschauern auf Torejagd gehen, zieht ein einzelner Eishockeyspieler in der leeren Halle seine Kreise. Ab sieben Uhr morgens. Er läuft in seltsam anmutenden Bewegungen über das Eis oder schießt drei Dutzend Pucks auf das leere Tor. Es ist nicht irgendein Eishockeyprofi. Nico Sturm zählt aktuell zu den besten Spielern Deutschlands. Seine Sommervorbereitung auf die Saison in der National Hockey League bestreitet der 29-Jährige in seiner Heimatstadt.

