Rekordserie: Draisaitl und Edmonton mit Sieg Nummer zwölf

Die Edmonton Oilers gewinnen in der NHL ihr zwölftes Spiel nacheinander, Leon Draisaitl ist beim 4:2 gegen Seattle an allen Toren beteiligt. Auch Tim Stützle und JJ Peterka treffen.

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zum zwölften Sieg in Serie in der NHL geführt. Der deutsche Eishockey-Star war beim 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)-Heimerfolg gegen die Seattle Kraken an allen vierten Toren direkt beteiligt.

Die Oilers haben noch nie zuvor in ihrer Franchise-Geschichte mehr Spiele nacheinander in der nordamerikanischen Liga gewonnen. Dabei lagen die Oilers nach dem ersten Drittel noch mit 0:2 zurück. Doch im zweiten Durchgang erzielten die Gastgeber in den ersten siebeneinhalb Minuten drei Tore und drehten die Partie. Draisaitl traf zum 2:2-Ausgleich und bereitete die beiden Treffer von Warren Foegele vor, im dritten Drittel war der gebürtige Kölner am entscheidenden 4:2 von Zach Hyman in Überzahl beteiligt.

Zum dritten Mal in dieser Saison gelangen Draisaitl vier Scorerpunkte in einem Spiel. Die Oilers verdrängten durch ihren Erfolg die Los Angeles Kings vom dritten Platz der Pacific Division, der die direkte Playoff-Teilnahme bedeuten würde.

Starker Stützle bei Senators-Sieg

Auch Tim Stützle war ein Matchwinner beim 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)-Heimerfolg seiner Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens. Der 22-jährige Angreifer besorgte im ersten Drittel die 2:0-Führung Ottawas und war am 4:1 und 5:1 jeweils mit einer Vorlage beteiligt. Die Senators bleiben in der Eastern Conference aber abgeschlagen das Tabellenschlusslicht.

Nationalspieler JJ Peterka trug sich ebenfalls in der Torschützenliste der Buffalo Sabres ein. Beim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Heimsieg gegen Chicago Blackhawks um Lukas Reichel traf der 22 Jahre alte Stürmer zu Beginn des Schlussdrittels zur 2:0-Führung. Peterka kommt in dieser Saison auf 14 Tore.

