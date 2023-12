Seider hält mit Detroit Anschluss an Wildcard-Plätze in NHL

Die Detroit Red Wings um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben im Kampf um die Playoffs in der NHL einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die Red Wings bezwangen zuhause die Nashville Predators mit 5:4 (2:1, 0:2, 2:1) nach Verlängerung. Lucas Raymond gelang nach zwei Minuten der Extrazeit der Siegtreffer für Detroit.

Für Detroit war es in der nordamerikanischen Eishockey-Liga der zweite Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Die Red Wings rangieren in der Eastern Conference zwar nur auf dem elften Platz, mit 38 Punkten ist der letzte Wildcard-Rang aber nur zwei Punkte entfernt. Seider blieb gegen die Predators in 23 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt.

Die anderen beiden deutschen Spieler, die aktiv waren, kassierten mit ihren Teams eine Niederlage: Tim Stützle musste sich mit den Ottawa Senators zuhause den New Jersey Devils mit 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) geschlagen geben, Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks auswärts gegen die Dallas Stars mit 4:5 (2:1, 0:2, 2:1) nach Verlängerung. Beide blieben ohne Torbeteiligung.

(dpa)