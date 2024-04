Seider kann mit Detroit weiter auf NHL-Playoffs hoffen

Mit einer starken Defensivleistung glänzt Moritz Seider beim Erfolg der Detroit Red Wings. Die Playoffs in der NHL bleiben in Reichweite, nun gibt es ein Schlüsselspiel.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben ihre Chancen auf den Einzug in die Playoffs der NHL weiter verbessert. Detroit gewann daheim 3:1 gegen die Buffalo Sabres mit dem deutschen Auswahlakteur JJ Peterka. Schon in der 8. Minute lagen die Gastgeber 3:0 vorn. Verteidiger Seider hatte seinen Anteil am wichtigen Sieg mit 10 geblockten Schüssen, seine Teamkollegen kamen insgesamt auf weitere 17.

Detroit wäre derzeit als eines von zwei Teams für die Playoffs qualifiziert, die außer den jeweils drei besten Mannschaften der beiden Divisionen im Osten noch weiterkommen. Im engen Rennen um die Qualifikation empfängt Detroit am Dienstag den direkten Konkurrenten Washington Capitals. Die Capitals kassierten mit dem 2:3 nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators bereits die sechste Niederlage nacheinander. Bei Ottawa fehlte der an der Schulter verletzte deutsche Stürmer Tim Stützle.

(dpa)