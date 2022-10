Eishockey

Sturm will kein reiner Zerstörer mehr sein

Plus Vor dem Saisonstart in der NHL: Was sich der Augsburger Nico Sturm im NHL-Team der San Jose Sharks als Ziel setzt. Der Ex-Bundestrainer Marco Sturm glaubt an ihn.

Von Milan Sako

Nico Sturm zeichnet sein gesunder Pragmatismus aus. Er schätzt sein Leistungsvermögen realistisch ein. Zwar gewann der Eishockey-Profi mit den Colorado Avalanche in der vergangenen Saison den Stanley Cup und feierte ausgiebig unter anderen in Neubergheim bei Augsburg. Doch der 27-Jährige weiß, dass er nicht zu den Stars oder Torjägern zählt. Jedes Team benötigt nicht nur Häuptlinge, sondern auch viele Indianer, um den Gegner zu besiegen. Sturm war Defensivstürmer, also ein Zerstörer, der die Topreihen des Gegners stoppen soll. Meist in der dritten oder vierten Angriffslinie. "Ich muss Bullys gewinnen, in Unterzahl stark spielen. Der Gegner muss immer das Gefühl haben, dass es schwer ist, gegen mich zu spielen, dass ich am Mann und am Puck bin. Es muss nerven, gegen mich zu spielen", sagte der Augsburger über seine Aufgabe.

