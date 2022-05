Eishockey

21:34 Uhr

Wie die Eisbären Berlin die Deutsche Meisterschaft klar machten

Jubeltraube mit Henkelpott im goldenen Konfettiregen: Die Eisbären Berlin holten sich mit einem 5:0-Erfolg in München den dritten Sieg in der Finalserie – und somit den Titel.

Plus Die Eisbären feiern nach einem 5:0 beim EHC Red Bull den zweiten Titelgewinn in Serie. Der überragende Berliner Akteur wechselt zur neuen Saison die Seiten.

Von Milan Sako

Um 10 Uhr am Donnerstag hob der Flieger aus München ab, um die Berliner Eishockey-Profis wieder in die Heimat zu fliegen. Mit an Bord der in der Vergangenheit schon oft verbeulte Henkelpott für den deutschen Meistertitel, den sich die Mannschaft am Abend zuvor mit einer überragenden Vorstellung verdient hatte. Mit 5:0 schossen die Eisbären den EHC Red Bull aus der eigenen Halle am Olympiagelände. Mit 3:1-Siegen setzte sich das Team von Serge Aubin im Play-off-Finale durch.

