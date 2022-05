Deutschland - Kanada live bei der Eishockey-WM 2022: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Bei der Eishockey-WM 2022 trifft Deutschland in der Vorrunde auf Kanada. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Die 85. Eishockey-WM 2022 findet vom 13. bis 29. Mai in Finnland statt. Die Spiele werden sowohl in Tampere und als auch in Helsinki ausgetragen. Die 16 an dem Turnier teilnehmenden Teams wurden anhand der IHF-Weltrangliste in zwei Gruppen eingeteilt. Deutschland tritt in Gruppe A an und wird in der Vorrunde unter anderem auf Kanada, Dänemark, Italien und die Schweiz treffen. Aufgrund des Ukraine-Krieges wurden Russland und Belarus von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen. Die beiden Nationen werden von Österreich und Frankreich vertreten, die für das Turnier in die Top-Division aufrücken.

Sie möchten mehr zum Eishockey-WM-Spiel zwischen Deutschland und Kanada erfahren? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir beantworten diese und weitere Fragen hier und haben natürlich den genauen Termin der Begegnung für Sie.

Deutschland - Kanada in der Vorrunde der Eishockey-WM 2022: Termin

Das Spiel zwischen Deutschland und Kanada wird am Eröffnungstag der Eishockey-WM 2022 ausgetragen. Die beiden Nationalteams treffen am 13. Mai 2022 um in der Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki aufeinander.

Eishockey WM 2022: Deutschland gegen Kanada - Uhrzeit für den Bully

Die Vorrunde der Eishockey-WM 2022 dauert vom 13. bis zum 24. Mai. An jedem Tag finden in den beiden Gruppen A und B zwei bis drei Spiele statt. Die Timeslots sind 11.20 Uhr, 15.20 Uhr und 19.20 Uhr (deutsche Zeit). Das Spiel zwischen der deutschen und der kanadischen Nationalmannschaft findet am 13. Mai um 19.20 Uhr statt.

Deutschland vs. Kanada live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2022

Bei der Eishockey-WM 2022 werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung live auf Sport 1 im Free-TV gezeigt. Eurosport, ZDF und ARD übertragen jedoch keine Partien des Turniers. Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Kanada, finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel : Deutschland - Kanada, Vorrunde der Eishockey-WM 2022

- Kanada, der 2022 Datum: Freitag, 13. Mai 2022

Freitag, 13. Mai 2022 Uhrzeit : 19.20 Uhr

19.20 Uhr Ort: Helsingin Jäähalli, Helsinki

Helsingin Jäähalli, Übertragung im Free-TV: Sport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Magenta TV / Magenta Sport

Magenta / Magenta Übertragung im Live-Stream: Magenta TV / Sport 1

Deutschland - Kanada: Bilanz und Infos

Bei der Eishockey-WM muss der deutsche Kader auf einige wichtige Spieler verzichten. Unter anderem werden die früheren NHL-Profis Tom Kühnhackl und Tobias Rieder nicht dabei sein und auch der Ex-NHL-Stürmer Dominik Kahun fällt aus. Das dürfte vor allem gegen den Titel-Favoriten Kanada ins Gewicht fallen. Das kanadische Team gilt neben dem Gastgeber Finnland als Top-Favorit auf den Titel.

Bisher sind sich Kanada und Deutschland laut kicker.de insgesamt 38 Mal in verschiedenen Turnieren begegnet. Gerade einmal fünf Partien konnte das deutsche Team bisher gegen die kanadische Mannschaft gewinnen. Vier Mal trennten sich Deutschland und Kanada Unentschieden und 29 Spiele konnten die Kanadier für sich entscheiden. Die Nationalteams trafen zuletzt am 24. Mai 2021 bei der vergangenen Weltmeisterschaft aufeinander. Damals gewann Deutschland mit 3:1. (AZ)