Slowakei - Deutschland bei der Eishockey WM 2022: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Bei der Eishockey WM 2022 trifft die Slowakei in der Gruppenphase auf Deutschland. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Gastgeber der diesjährigen Eishockey-WM 2022 ist Finnland. Das Turnier der Top-Division der Herren findet vom 13. bis zum 29. Mai statt und wird in Helsinki und in Tampere ausgetragen. In der finnischen Hauptstadt sollte eigentlich die Helsinki Halli als Austragungsort für die WM dienen, doch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde die Eissporthalle aufgrund von Sanktionen gegen die russischen Besitzer Gennadi Timtschenko und die Brüder Arkadi und Boris Rotenberg als Spielort gestrichen. Stattdessen finden die Spiele in Helsinki nun in der Helsingin Jäähalli statt.

Außerdem wurden aufgrund des Ukraine-Krieges auch Russland und Belarus aus dem Turnier ausgeschlossen. Stattdessen sind Frankreich und Österreich in die Top-Division aufgerückt und werden anstelle der beiden ausgeschlossenen Nationen an der Eishockey-WM 2022 teilnehmen.

Sie möchten mehr zum Spiel zwischen der Slowakei und Deutschland bei der Eishockey-WM 2022 erfahren? Welcher Sender übernimmt die Übertragung und gibt es die Begegnung in der Gruppenphase auch im Free-TV zu sehen? Wir haben alle Infos zur Übertragung und zum Termin hier für Sie.

Slowakei - Deutschland in der Vorrunde der Eishockey-WM 2022: Termin

Die Slowakei und Deutschland treffen am zweiten Tag der Eishockey-WM am 14. Mai 2022 aufeinander. Die Spiele der Gruppe A, zu der außerdem Italien, Dänemark, Kasachstan, Frankreich, Kanada und die Schweiz gehören, finden alle in Helsinki statt.

Eishockey WM 2022: Slowakei gegen Deutschland - Uhrzeit für den Bully

Die Gruppenphase der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland dauert elf Tage und findet vom 13. bis zum 24. Mai statt. Die Spiele in den Gruppen A und B finden immer zeitgleich statt, wobei an jedem Turniertag pro Gruppe zwei bis drei Partien ausgetragen werden. In der Vorrunde gibt es für die Austragung der Spiele drei verschiedene Zeitfenster (alles in deutscher Zeit): vormittags um 11.20 Uhr, nachmittags um 15.20 Uhr und am frühen Abend um 19.20 Uhr. Das Spiel zwischen der Slowakei und Deutschland findet am 14. Mai 2022 um 19.20 Uhr statt.

Slowakei vs. Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey WM 2022

Gute Neuigkeiten für alle Eishockey-Fans: Sport 1 zeigt alle Spiele des Turniers mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Darüber hinaus gibt es alle Begegnungen der Eishockey-WM auch im Pay-TV und Stream bei Magenta TV und Magenta Sport zu sehen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen der Slowakei und Deutschland im Überblick:

Spiel : Slowakei - Deutschland , Vorrunde der Eishockey-WM 2022

- , Vorrunde der 2022 Datum: Samstag, 14. Mai 2022

Samstag, 14. Mai 2022 Uhrzeit : 19.20 Uhr

19.20 Uhr Ort: Helsingin Jäähalli, Helsinki

Helsingin Jäähalli, Übertragung im Free-TV: Sport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Magenta TV / Magenta Sport

Magenta / Magenta Übertragung im Live-Stream: Magenta TV / Sport 1

Slowakei - Deutschland: Bilanz und Infos

Bei der WM muss das deutsche Team auf einige starke Spieler verzichten. Unter anderem fehlen die ehemaligen NHL-Profis Tom Kühnhackl, Tobias Rieder und Dominik Kahun. Deutschland und die Slowakei sind sich laut kicker.de bisher 48 Mal auf der Eisfläche begegnet. 24 Mal konnte die Slowakei gewinnen, sechs Mal trennten sich die beiden Nationalteams Unentschieden und 18 Mal siegte die deutsche Mannschaft. (AZ)