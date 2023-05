Eishockey-WM 2023: Deutschland - Finnland live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Eishockey-WM 2023 spielt Deutschland gegen Finnland. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie zum Termin des Spiels finden Sie hier.

Es ist bereits die 86. Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren, die seit dem 12. Mai 2023 in Finnland und Lettland stattfindet. Finnland ist dabei nicht nur Gastgeber, sondern gilt auch als Turnierfavorit. Bis zum 23. Mai spielen die Teams innerhalb der Gruppen A und B gegeneinander.

Als Gruppenmitglieder von Gruppe A treffen Deutschland und Finnland aufeinander. In der Saison 2022 waren die beiden Teams in unterschiedlichen Gruppen und traten deshalb in der Gruppenphase nicht gegeneinander an. Finnland ist Eishockey-Weltmeister 2022, die deutsche Mannschaft dagegen flog letztes Jahr dagegen bereits im Viertelfinale raus. Im Zuge der Gruppenphase der Eishockey-WM 2023 begegnen sich die beiden Eishockey-Teams dieses Jahr gleich im zweiten Spiel.

Wann findet die Partie Deutschland vs. Finnland statt und wo können Sie sie live sehen? Alles zum Termin und zur Übertragung im Free-TV und Stream erfahren Sie hier.

Termin von Deutschland vs. Finnland in der Eishockey-WM 2023: Wann läuft das Match heute im TV?

Am heutigen Samstag, dem 13. Mai 2023, findet das Duell Deutschland gegen Finnland statt. Die Start-Uhrzeit des Spiels ist 19.20 Uhr. Alle Spiele der Gruppe A finden in der Nokia-areena in Tampere, Finnland statt.

Laut Spielplan der Eishockey-WM 2023 folgt nach den Gruppen-Wettkämpfen das Viertelfinale am 25. Mai und das Halbfinale am 27. Mai. Anschließend wird 28. Mai um Platz drei gespielt und zuletzt findet das große Finale am selben Tag statt. Finnlands erster Gegner in Gruppe A sind die USA - das Match ist außerdem das Eröffnungsspiel der diesjährigen Eishockey-WM. Deutschland spielt zuvor gegen Schweden.

Deutschland - Finnland in der Eishockey-WM 2023: Übertragung im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Eishockey-WM 2023 gibt es sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream. Deutschland und Finnland spielen bereits am zweiten Tag WM gegeneinander. Wo können Sie das Siel live mitverfolgen?

Kostenlos im TV läuft das Duell ab 19 Uhr auf Sport1, denn der Sender zeigt alle Begegnungen des deutschen Eishockey-Teams. Auch im kostenlosen Stream gibt es das Match zu sehen: Sport1 bietet den Live-Stream auf der eignen Homepage an. Auch MagentaTV zeigt die Deutschland-Spiele, jedoch ist dafür ein Abonnement nötig. MagentaTV bzw. MagentaSport zeigt überträgt alle Deutschland-Spiele und die K.o.-Runde der WM live. Ein Abo bei dem Streaming-Anbieter gibt es für Telekom-Kunden ab 4,95 Euro monatlich.

Hier finden Sie alle Infos zu Deutschland gegen Finnland im Überblick:

Was: 86. Eishockey-WM 2023 Deutschland - Finnland , Gruppenphase, Gruppe A

86. 2023 - , Gruppenphase, Gruppe A Wo: Nokia-areena, Tampere , Finnland

Nokia-areena, , Datum: Samstag, 13. Mai 2023

Samstag, 13. Mai 2023 Uhrzeit: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Free-TV: Sport1

Sport1 Live-Stream: Sport1, MagentaSport

Deutschland gegen Finnland in der Eishockey-WM 2023: Bilanz

Finnland ist Weltmeister der WM 2022 und gilt auch in diesem Jahr als Favorit. Für das deutsche Eishockey-Team gilt es also, sich bei der WM 2023 einmal mehr ins Zeug zu legen. Finnland legte in der vergangenen Saison als Gruppenerster von Gruppe B mit 19 Punkten und 25:5 Toren einige starke Partien hin und zog selbstsicher ins Halbfinale gegen die USA ein.

Deutschland belegte mit 16 Punkten und 26:20 Toren in Gruppe A den zweiten Platz, verpasste anschließend jedoch den Einzug ins Halbfinale: Im Viertelfinale verlor das Team mit 1:4 gegen Tschechien. Im Finale konnte sich Finnland schließlich mit 4:3 gegen Kanada durchsetzen und wurde so zum Sieger der Eishockey-WM 2022. Ob sich die Finnen auch in dieser WM als starker Gegner zeigen, bleibt abzuwarten. Trotzdem steht fest, dass das Spiel am Samstag nicht leicht für das deutsche Team wird.