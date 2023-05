Eishockey-WM 2023: Deutschland - Frankreich live im Free-TV und Stream sehen

In der Gruppenphase der Eishockey-WM 2023 trifft Deutschland auf Frankreich. Hier gibt es alle Infos rund um den Termin, die Übertragung sowie die bisherige Bilanz beider Teams.

Die 86. Austragung der Eishockey-WM findet vom 12. bis zum 28. Mai 2023 in Finnland und Lettland statt. Das ursprünglich in St. Petersburg angesetzte Turnier wurde Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine vom Weltverband IIHF entzogen. Als Spielstätte dient zum Einen die Nokia-Areena im finnischen Tampere, die Platz für mehr als 13.500 Zuschauer bietet. Die Arena Riga in der lettischen Hauptstadt verfügt über eine Kapazität von 10.300 Plätzen.

Im letzten Spiel der Gruppenphase trifft Deutschland auf Frankreich. Davor stehen für das DEB-Team noch die Partien gegen Schweden, den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Finnland, die USA, Dänemark, Österreich und Ungarn in Gruppe A auf dem Programm. Um den Einzug ins Viertelfinale schaffen zu können, muss das deutsche Team um Bundestrainer Harold Kreis mindestens den vierten Platz in der Gruppe A erreichen.

Wir liefern Ihnen alle Informationen zum Termin und der Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Frankreich im TV sowie im Live-Stream. Darüber hinaus stellen wir Ihnen eine kurze Bilanz beider Teams vor.

Eishockey-WM 2023: Deutschland vs. Frankreich - Termin und Uhrzeit der Partie

Die Partie Deutschland gegen Frankreich findet laut dem Spielplan der Eishockey-WM 2023 heute, am Dienstag, den 23. Mai um 11.20 Uhr statt. Wir haben Ihnen eine kurze Übersicht erstellt:

Was: 86. Eishockey-WM 2023 Deutschland - Frankreich , Gruppenphase , Gruppe A

86. 2023 - , , Gruppe A Wo: Nokia-Areena, Tampere , Finnland

Nokia-Areena, , Datum: Heute, Dienstag, 23. Mai 2023

Heute, Dienstag, 23. Mai 2023 Uhrzeit: 11.20 Uhr

11.20 Uhr Free-TV: Sport1

Live-Stream: Sport1, MagentaSport

Übertragung: Deutschland - Frankreich live im Free-TV und Stream bei der Eishockey-WM 2023

Die Rechte für die Übertragung der 86. Eishockey-WM teilen sich Sport1 und MagentaSport. Im Free-TV laufen bei Sport1 unter anderem 30 Vorrundenspiele, wozu auch sämtliche Partien mit deutscher Beteiligung und somit auch die Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich gehören. Wenn Sie alle Spiele des Turniers in voller Länge sehen möchten, müssen Sie auf den Pay-TV-Sender Sport1+ zurückgreifen. Ein Abo ist ab 10 Euro im Monat zu haben.

Alternativ können Sie für die Übertragung der Eishockey-Weltmeisterschaft auch auf ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV beziehungsweise MagentaSport zurückgreifen. Mit einem Telekom-Vertrag bezahlen Sie dabei monatlich 4,99 Euro. Ohne Vertrag kommen auf Sie Kosten in Höhe von 9,99 Euro pro Monat zu (Stand: 23. Mai 2023).

Deutschland vs. Frankreich bei der Eishockey-WM 2023: Die Bilanz beider Teams

Schaut man auf die bisherige Bilanz beider Teams, so kann die deutsche Auswahl den direkten Vergleich für sich entscheiden. Wie den Daten von sportschau.de zu entnehmen ist, trafen die beiden europäischen Nachbarn bereits 15 Mal aufeinander. Während Deutschland 10 Siege einfahren konnte, war Frankreich bisher nur bei fünf Spielen erfolgreich. Das Torverhältnis spricht mit 43:26 ebenfalls eine eindeutige Sprache zu Gunsten Deutschlands.