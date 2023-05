Eishockey-WM 2023: Deutschland - Ungarn live im Free-TV und Stream sehen

In der Gruppenphase der Eishockey-WM 2023 spielen Deutschland und Ungarn gegeneinander. Alle Infos zum Termin sowie zur Übertragung im Free-TV und Stream gibt es hier.

Die bereits 86. Eishockey-Weltmeisterschaft wird vom 12. bis zum 28. Mai in Lettland und Finnland ausgetragen. Bei der WM 2023 treffen in der Gruppenphase Deutschland und Ungarn aufeinander. Sowohl für die deutsche als auch für die ungarische Eishockey-Nationalmannschaft ist es das vorletzte Spiel in der Gruppenphase, bei der jeder einmal aufeinandertrifft. Als Mitglieder von Gruppe A spielen beide Mannschaften außerdem gegen Schweden, Finnland, die USA, Dänemark, Frankreich und Österreich.

Ungarn war bei der Eishockey-WM 2022 gar nicht dabei, weshalb schwer einzuschätzen ist, wie sich das Team gegen die DEB-Mannschaft schlagen wird. Wann das Spiel läuft und wo Sie es live im Free-TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Eishockey-WM 2023: Deutschland gegen Ungarn - Termin und Uhrzeit

Dem Spielplan der Eishockey-WM 2023 zufolge treffen Deutschland und Ungarn am Sonntag, dem 21. Mai 2023, aufeinander. Das Match startet um 15.20 Uhr. Da beide Teams der Gruppe A angehören, findet das Duell in der Nokia-Areena in Tampere, Finnland statt. Die Spiele von Gruppe B werden in der lettischen Arena Riga ausgetragen.

Nach den Gruppen-Wettkämpfen geht es am 25. Mai 2023 ins Viertelfinale, worauf am 27. Mai das Halbfinale folgt. Am Tag darauf, dem 28. Mai, wird um den dritten Platz gespielt und schließlich um den Sieg im großen Finale.

Übertragung: Deutschland - Finnland live im Free-TV und Stream bei der Eishockey-WM 2023

Die Übertragung der Eishockey-WM 2023 können Sie live im Free-TV und im Stream mitverfolgen. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Der Sender bietet auf der eigenen Homepage außerdem einen Live-Stream an. Und für eingefleischte Fans, die nicht genug von Eishockey bekommen können, ist das gesamte Repertoire an Eishockey-WM-Spielen außerdem auf dem dazugehörigen Pay-TV-Sender Sport1+ verfügbar. Das Sport1+-Paket gibt es im Jahresabo für 10 Euro im Monat.

Zusätzlich sind alle Spiele mit deutscher Beteiligung und die K.o.-Runde im Stream bei MagentaSport zu sehen. Der Streaming-Anbieter hat sich für die Spiele in dieser Saison die Übertragungsrechte gesichert. Auch eine Konferenzschaltung im Viertelfinale läuft dort im Stream. Telekom-Kunden können den Dienst ab 4,95 Euro monatlich nutzen. Hier finden Sie alle Infos zum Termin und der Übertragung des Duells Deutschland vs.Ungarn im Überblick:

Deutschland - Ungarn bei der Eishockey-WM 2023: Bilanz

Deutschland verpasste in der letzten WM-Saison den Einzug ins Halbfinale: Das DEB-Team verlor im Viertelfinale mit 1:4 gegen Tschechien. In den Testländerspielen vor dem eigentlichen WM-Start 2023 zeigt das deutsche Team eine durchwachsene Performance: Zwar gewinnt Deutschland mit 4:3 gegen die Slowakei, verliert aber mit 3:6 gegen die USA. Bundestrainer Harold Kreis schlussfolgert folgendes aus dem Spiel gegen das US-amerikanische Team: "Wir haben gut angefangen, dann ist uns das Puck-Management ein wenig abhandengekommen. Wir waren in der Vorwärtsbewegung heute etwas zu optimistisch, auch wenn wir im letzten Drittel noch einmal zu Chancen gekommen sind. Wir wollten so offensiv spielen, müssen aber ohne Scheibe bessere Entscheidungen treffen".

Auch das ungarische Eishockey-Team zeigt bei den Testspielen eine eher schwache Leistung und verliert gegen Polen mit 2:4, Slowenien mit 0:4 und 2:4 sowie gegen Kanada mit 2:5. In der Gruppenphase ist Deutschlands erster Gegner Schweden, Ungarn spielt als erstes gegen Dänemark. Ob die beiden Eishockey-Mannschaften bis zu ihrer Begegnung im Gruppen-Wettkampf warmgelaufen sind und wer von beiden letztendlich den Sieg mitnimmt, bleibt abzuwarten.