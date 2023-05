Eishockey-WM 2023: Deutschland - USA heute live im Free-TV und Stream

Bei der Eishockey WM 2023 spielt Deutschland heute gegen die USA und damit gegen einen Turnier-Favoriten. Alle wichtigen Infos zum Spiel, zur Übertragung und den Termin finden Sie hier.

Bis Ende Mai kämpfen die Teams bei der Eishockey-WM 2023 um den Weltmeistertitel. Die Meisterschaft wird in Finnland und in Lettland ausgetragen, genauer gesagt in den Städten Tampere und Riga. Heute, am 15. Mai 2023 spielt Deutschland gegen einen der größten Favoriten des Turniers. Alle wichtigen Informationen zum Spiel gegen die USA finden sie hier.

Deutschland vs. USA in der Gruppenphase der Eishockey-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

In der Gruppenphase geht es für Deutschland laut Spielplan der Eishockey-WM 2023 im dritten Spiel des Turniers gegen die USA. Im Testspiel am 9. Mai 2023 verlor die DEB-Auswahl gegen die USA mit 3:6. Das offizielle WM-Spiel der beiden Mannschaften in 2023 findet heute am Monatg, dem 15. Mai 2023, statt. Um 15.20 Uhr startet das Spiel in Finnland. Es bleibt spannend, wer das Spiel in der Nokia-areena für sich entscheiden wird. Auf dem Papier ist das Team aus den USA der klare Favorit.

Eishockey-WM 2023: Deutschland gegen USA live im Free-TV und Gratis-Stream

Wer das Duell live mitverfolgen möchte, kann sich freuen. Anschauen kann man die Partie Deutschland vs. USA sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Live-Stream. Auf dem Free-TV-Sender Sport1 werden alle Deutschland-Spiele der WM 2023 übertragen, also auch das Siel gegen die USA am kommenden Monatg.

Die Übertragung der Eishockey-WM 2023 gibt es neben dem kostenlosen Sport-1-Live-Stream auch im Streaming-Angebot von MagentaTV bzw. MagentaSport. Um den Streaming-Dienst nutzen zu können, braucht man ein Abonnement - das Basis-Paket kostet 4,95 Euro pro Monat.

Hier finden sie noch einmal alle wichtigen Informationen zum Spiel, dem Termin und der Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - USA , Gruppenphase der Eishockey-WM 2023

- , Gruppenphase der 2023 Datum: Montag, 15. Mai 2023

Montag, 15. Mai 2023 Uhrzeit: 15.20 Uhr (deutsche Zeit)

15.20 Uhr (deutsche Zeit) Stadion: Tampere Deck Arena, Tampere ( Finnland )

Deck Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: Sport 1

1 Übertragung im Gratis-Stream: Sport1

Sport1 Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Magenta TV / Magenta Sport

Deutschland gegen die USA bei der Eishockey-WM 2023: Die Bilanz der Teams

Von insgesamt 30 Spielen, welche die beiden Teams bisher gegeneinander bestritten haben, konnten die USA 19 für sich entscheiden. Bereits sechs Jahre liegt der letzte deutsche Sieg gegen die USA zurück. 2017 gewann Deutschland knapp mit 2:1. Auch die Torbilanz spricht für sich. Mit 97 zu 64 Toren für die USA, kristallisiert sich ein klarer Favorit heraus.

Auch im letzten Spiel vor der WM verpatze die DEB-Auswahl die Generalprobe mit 3:6. Das Spiel am 9. Mai versprach jedoch eine aufgeheizte Stimmung für die kommenden Spiele. Beide Mannschaften bekamen nach einem Faustkampf eine Spieldauerstrafe. Der Bundestrainer resumierte nach der Partie Deutschland vs. USA, er sei schon ganz zufrieden mit seiner Mannschaft. Das Team solle weiterhin so offensiv spielen, wie am 9. Mai 2023. Man müsse jedoch bessere Entscheidungen ohne den Puk treffen, um Gegentore besser verhindern zu können.