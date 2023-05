Eishockey-WM 2023: Eröffnungsspiel Finnland vs. USA live im Free-TV und Stream

Eishockey-WM 2023: Finnland vs. USA live im Free-TV und Stream. Hier kommen für Sie alle Infos zum Termin und zu der Übertragung des Eröffnungsspiels.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2023 ist die 86. Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF veranstalteten Turniers. Der Wettbewerb der Top-Division findet vom 12. bis 28. Mai 2023 im finnischen Tampere und im lettischen Riga statt. Ursprünglich war die WM im russischen Sankt Petersburg geplant, wo eine neu gebaute Arena mit 22.500 Zuschauern Hauptaustragungsort sein sollte. Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und des Ausschlusses der russischen Nationalmannschaft entzog der Weltverband Russland am 26. April 2022 das Turnier. Am 27. Mai vergab das IIHF-Council die WM 2023 an Finnland und Lettland.

Das deutsche Nationalteam in Gruppe A bestreitet die Vorrunde in der Nokia-Areena im finnischen Tampere. Auch das Eröffnungsspiel zwischen Finnland und den USA findet nach dem Spielplan der Eishockey-WM 2023 hier statt. Deutschland bildet zusammen mit Nationalmannschaften von Schweden, Finnland, den USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich die Gruppe A. Die Mannschaften der Gruppe B treten in der lettischen Hauptstadt Riga an. Diese Gruppe besteht aus Lettland, der Schweiz, Kanada, Tschechien, Slowenien. Kasachstan, Norwegen und der Slowakei.

Den Auftakt macht also das Spiel zwischen Finnland und den USA. Wir liefern Ihnen hier alle Infos dazu - auch die Fakten zur Übertragung und eine Bilanz der bisherigen Begegungen der beiden Eishockey-Nationalteams.

Eishockey-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels Finnland vs. USA

Was: 86. Eishockey-WM 2023, Finnland - USA , Gruppenphase, Gruppe A - Eröffnungsspiel

86. 2023, - , Gruppenphase, Gruppe A - Wo: Nokia-Areena, Tampere , Finnland

Nokia-Areena, , Datum: Freitag, 12. Mai 2023

Freitag, 12. Mai 2023 Uhrzeit: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Free-TV: Sport1

Sport1 Live-Stream: Sport1, MagentaSport

Übertragung Finnland - USA bei der Eishockey-WM 2023 morgen live im Free-TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung der Eishockey-WM 2023 teilen sich Sport1 und der Telekom-Streamingdienst MagentaTV. Der Spartensender Sport1 zeigt in der Vorrunde mehr als 30 Spiele live im Free-TV, wozu alle Spiele mit deutscher Beteiligung gehören - und dieses Eröffnungsspiel zwischen Finnland und den USA.

Falls Sie die Eishockey-WM überMagentaTV verfolgen möchten, brauchen Sie ein kostenpflichtiges Abo. Mit einem Telekom-Vertrag kostet ein MagentaSport-Abo monatlich 4,95 Euro, Kunden ohne Vertrag müssen monatlich 9,95 Euro zahlen (Stand: 12. Mai 2023, aktuelle und weitergehende Infos auf der Website des Anbieters). Auch bei MagentaTV gibt es alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die gesamte K.o.-Runde des Turniers im Pay-TV zu sehen. Aber wie gesagt: Für die Spiele mit deutscher Beteiligung müssen Sie nicht unbedingt Geld anfassen - Sport 1 bedient sie gratis & franko.

Finnland vs. USA bei der Eishockey-WM 2023: Die Bilanz der beiden Teams

Den Kollegen von sport.de verdanken wir diese Infos: Insgesamt gab es bisher 81 Begegnungen der Eishockey-Nationalteams von Finnland und den USA. Dabei siegten die Männer aus dem hohen Norden 40 Mal, 31 Mal gewannen die USA das Match. Infolgedessen endete das Spiel in zehn Fällen unentschieden. Das Torverhältnis liegt bei 269:246 zugunsten der Finnen.