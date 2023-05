Eishockey-WM 2023: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Eishockey-WM 2023 läuft. Gibt es die Spiele im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung der WM live im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Die Eishockey-WM 2023 findet in diesem Jahr in Finnland und Lettland statt. In welchem der beiden Länder die Vorrunden-Spiele ausgetragen werden, hängt von der Gruppe ab. Das deutsche Nationalteam in Gruppe A bestreitet die Vorrunde in der Nokia-areena im finnischen Tampere, die Mannschaften der Gruppe B treten in der lettischen Hauptstadt Riga an.

Wie läuft die Übertragung der Eishockey-WM 2023? Gibt es die Deutschland-Spiele im Free-TV zu sehen? Wie sieht es mit einem kostenlosen Live-Stream aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung des Turniers haben wir hier für Sie.

Eishockey-WM 2023 live im Free-TV: Alle Deutschland-Spiele kostenlos im TV sehen

Die Rechte zur Übertragung der Eishockey-WM 2023 teilen sich Sport1 und MagentaTV der Telekom. Der Spartensender Sport1 zeigt in der Vorrunde mehr als 30 Spiele live im Free-TV, wozu alle Spiele mit deutscher Beteiligung gehören. Ebenfalls im Free-TV lief das Eröffnungsspiel zwischen Finnland und den USA am 12. Mai 2023 um 15.20 Uhr.

Wenn Sie die Eishockey-WM über MagentaTV verfolgen möchten, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo. Mit einem Telekom-Vertrag kostet ein MagentaSport-Abo monatlich 4,95 Euro, Kunden ohne Vertrag müssen 9,95 Euro pro Monat zahlen. Bei MagentaTV gibt es ebenfalls alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die gesamte K.o.-Runde des Turniers im Pay-TV zu sehen.

Sie möchten wissen, wann die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im TV laufen und welcher Sender überträgt? Laut Spielplan der Eishockey-WM 2023 tritt die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde in sieben Matches an. Alle Deutschland-Spiele der WM im Überblick:

12. Mai 2023, 19.20 Uhr: Schweden - Deutschland , Sport1 / MagentaTV

, / 13. Mai 2023, 19.20 Uhr: Deutschland - Finnland , Sport1 / MagentaTV

- , / 15. Mai 2023, 15.20 Uhr: Deutschland - USA , Sport1 / MagentaTV

18. Mai 2023, 19.20 Uhr: Dänemark - Deutschland , Sport1 / MagentaTV

- , / 19. Mai 2023, 19.20 Uhr: Österreich - Deutschland , Sport1 / MagentaTV

- , / 21. Mai 2023, 15.20 Uhr: Deutschland - Ungarn , Sport1 / MagentaTV

- , / 23. Mai 2023, 11.20 Uhr: Deutschland - Frankreich , Sport1 / MagentaTV

Spiele der Eishockey-WM 2023 im kostenlosen Live-Stream

Nicht nur im TV gibt es die Spiele der Eishockey-WM 2023 kostenlos zu sehen, sie stehen auch online im Gratis-Stream zur Verfügung. Das gilt allerdings nicht für alle Begegnungen des Turniers, wohl aber für alle Deutschland-Spiele. Über den Sport1-Live-Stream können Sie mehr als 30 Partien der Eishockey-WM 2023 live und kostenlos verfolgen.

Alternativ können Sie die Sport1 auch über den Streaming-Anbieter Joyn empfangen. Um wirklich alle Spiele der WM in Finnland und Lettland live und in voller Länge zu verfolgen, benötigen Sie ein Jahresabo des Pay-TV Senders Sport1+, das ab 10 Euro im Monat zu haben ist.

Austragungsorte der Eishockey-WM 2023: Finnland und Lettland

In Finnland finden alle WM-Begegnungen in der Nokia-areena in Tampere statt. Hier werden die Spiele der Gruppe A ausgetragen sowie zwei Viertelfinal-Partien. Ab dem Halbfinale finden darüber hinaus alle Endrunden-Spiele in der Nokia-areena statt. Die Arena Riga in der lettischen Hauptstadt ist der Austragungsort für alle Matches in Gruppe B. Nach dem Viertelfinale verabschiedet sich Lettland als WM-Gastgeber, denn das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale am 28. Mai 2023 werden in Tampere gespielt.