Die Eishockey WM 2023 findet in Finnland und Lettland statt. Den Eishockey-WM-Spieplan und die Gruppen des Turniers haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Am 12. Mai 2023 begann die Eishockey-WM 2023 und das Turnier wurde mit gleich zwei Spielen eröffnet: Die Matches Finnland - USA und Slowakei - Tschechien fanden zeitgleich um 16.20 Uhr statt. In der Top-Division treten insgesamt 16 Nationalteams in den Gruppen A und B an. Der jeweils Letztplatzierte in der Gruppe steigt in die Division I A ab. Die Eishockey-WM 2023 wird in Finnland und Lettland ausgetragen. Gruppe A bestreitet die Vorrunde in der finnischen Nokia-areena in Tampere und Gruppe B tritt in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt an.

Welche Nationalteams spielen in welcher Gruppe? Wie sieht der Spielplan der Eishockey-WM 2023 aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum internationalen Turnier in der Top-Division haben wir hier für Sie.

Gruppen der Eishockey-WM 2023: In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Die 16 Nationalteams der Top-Division sind bei der Eishockey-WM 2023 in die Gruppen A und B eingeteilt. Deutschland tritt in Gruppe A an und trifft dort unter anderem auf den Gastgeber und Turnier-Favoriten Finnland. Mit dem Rekordweltmeister Kanada bekommt es das deutsche Team in der Vorrunde allerdings nicht zu tun: Die Kanadier spielen in Gruppe B. Das sind die Gruppen der Eishockey-WM 2023 im Überblick:

Gruppe A

Deutschland

Schweden

USA

Finnland

Dänemark

Frankreich

Ungarn

Österreich

Gruppe B

Lettland

Schweiz

Kanada

Tschechien

Slowenien

Kasachstan

Norwegen

Slowakei

Zeitplan der Eishockey WM 2023: Spielplan und Ergebnisse der Gruppenphase

Die Gruppenphase der Eishockey-WM 2023 dauert vom 12. bis zum 23. Mai. Täglich finden pro Gruppe zwei bis drei Spiele statt, pro Tag also maximal sechs Begegnungen in Riga und Tampere. Nach den Spielen finden Sie hier auch alle Ergebnisse der Eishockey-WM 2023. Der gesamte Spielplan inklusive Uhrzeiten:

Gruppe A:

Freitag, 12. Mai, 15.20 Uhr: Finnland - USA , 1:4

- , 1:4 Freitag, 12. Mai, 19.20 Uhr: Schweden - Deutschland , 1:0

Samstag, 13. Mai, 11.20 Uhr: Frankreich - Österreich , 2:1

- , 2:1 Samstag, 13. Mai, 15.20 Uhr: Ungarn - Dänemark , 1:3

- , 1:3 Samstag, 13. Mai, 19.20 Uhr: Deutschland - Finnland , 3:4

Sonntag, 14. Mai, 11.20 Uhr: USA - Ungarn , 7:1

- , 7:1 Sonntag, 14. Mai, 15.20 Uhr: Frankreich - Dänemark , 4:3

- , 4:3 Sonntag, 14. Mai, 19.20 Uhr: Schweden - Österreich , 5:0

, 5:0 Montag, 15. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland - USA , 2:3

Montag, 15. Mai, 19.20 Uhr: Finnland - Schweden 1:2 (n.P.)

- Schweden 1:2 (n.P.) Dienstag, 16. Mai, 15.20 Uhr: Dänemark - Österreich , 6:2

- , 6:2 Dienstag, 16. Mai, 19.20 Uhr: Frankreich - Ungarn , 2:3 (n.V.)

- , 2:3 (n.V.) Mittwoch, 17. Mai, 15.20 Uhr: USA - Österreich , 4:1

- , 4:1 Mittwoch, 17. Mai, 19.20 Uhr: Finnland - Frankreich , 5:3

- , 5:3 Donnerstag, 18. Mai, 15.20 Uhr: Ungarn - Schweden, 1:7

- Schweden, 1:7 Donnerstag, 18. Mai, 19.20 Uhr: Dänemark - Deutschland , 4:6

Freitag, 19. Mai, 15.20 Uhr: Ungarn - Finnland , 1:7

- , 1:7 Freitag, 19. Mai, 19.20 Uhr: Österreich - Deutschland , 2:4

Samstag, 20. Mai, 11.20 Uhr: USA - Dänemark , 3:0

- , 3:0 Samstag, 20. Mai, 15.20 Uhr: Österreich - Finnland , 1:3

- , 1:3 Samstag, 20. Mai, 19.20 Uhr: Schweden - Frankreich , 4:0

, 4:0 Sonntag, 21. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland - Ungarn , 7:2

- , 7:2 Sonntag, 21. Mai, 19.20 Uhr: USA - Frankreich , 9:0

- , 9:0 Montag, 22. Mai, 15.20 Uhr: Dänemark - Schweden, 1:4

- Schweden, 1:4 Montag, 22. Mai, 19.20 Uhr: Österreich - Ungarn , 4:3 (n.P.)

- , 4:3 (n.P.) Dienstag, 23. Mai, 11.20 Uhr: Deutschland - Frankreich , 5:0

Dienstag, 23. Mai, 15.20 Uhr: Schweden - USA , 3:4 n.V.

, 3:4 n.V. Dienstag, 23. Mai, 19.20 Uhr: Finnland - Dänemark , 7:1

Gruppe B:

Freitag, 12. Mai, 15.20 Uhr: Slowakei - Tschechien , 2:3

- , 2:3 Freitag, 12. Mai, 19.20 Uhr: Lettland - Kanada, 0:6

- Kanada, 0:6 Samstag, 13. Mai, 11.20 Uhr: Schweiz - Slowenien , 7:0

- , 7:0 Samstag, 13. Mai, 15.20 Uhr: Norwegen - Kasachstan , 3:4

- , 3:4 Samstag, 13. Mai, 19.20 Uhr: Slowakei - Lettland , 2:1

- , 2:1 Sonntag, 14. Mai, 11.20 Uhr: Slowenien - Kanada, 2:5

- Kanada, 2:5 Sonntag, 14. Mai, 15.20 Uhr: Norwegen - Schweiz , 0:3

- , 0:3 Sonntag, 14. Mai, 19.20 Uhr: Tschechien - Kasachstan , 5:1

- , 5:1 Montag, 15. Mai, 15.20 Uhr: Slowakei - Kanada, 1:2

- Kanada, 1:2 Montag, 15. Mai, 19.20 Uhr: Tschechien - Lettland 3:4 (n.V.)

- 3:4 (n.V.) Dienstag, 16. Mai, 15.20 Uhr: Slowenien - Norwegen , 0:1

- , 0:1 Dienstag, 16. Mai, 19.20 Uhr: Schweiz - Kasachstan , 5:0

- , 5:0 Mittwoch, 17. Mai, 15.20 Uhr: Lettland - Norwegen , 2:1

- , 2:1 Mittwoch, 17. Mai, 19.20 Uhr: Kanada - Kasachstan , 5:1

, 5:1 Donnerstag, 18. Mai, 15.20 Uhr: Tschechien - Slowenien , 6:2

- , 6:2 Donnerstag, 18. Mai, 19.20 Uhr: Schweiz - Slowakei , 4:2

- , 4:2 Freitag, 19. Mai, 15.20 Uhr: Lettland - Slowenien , 3:2

- , 3:2 Freitag, 19. Mai, 19.20 Uhr: Kasachstan - Slowakei , 4:3

- , 4:3 Samstag, 20. Mai, 11.20 Uhr: Norwegen - Tschechien , 0:2

- , 0:2 Samstag, 20. Mai, 15.20 Uhr: Kanada - Schweiz , 2:3

, 2:3 Samstag, 20. Mai, 19.20 Uhr: Kasachstan - Lettland , 0:7

- , 0:7 Sonntag, 21. Mai, 15.20 Uhr: Slowenien - Slowakei , 0:1

- , 0:1 Sonntag, 21. Mai, 19.20 Uhr: Tschechien - Schweiz , 2:4

- , 2:4 Montag, 22. Mai, 15.20 Uhr: Kanada - Norwegen , 2:3 (n.P.)

, 2:3 (n.P.) Montag, 22. Mai, 19.20 Uhr: Kasachstan - Slowenien , 4:3

- , 4:3 Dienstag, 23. Mai, 11.20 Uhr: Slowakei - Norwegen , 4:1

- , 4:1 Dienstag, 23. Mai, 15.20 Uhr: Kanada - Tschechien , 3:1

, 3:1 Dienstag, 23. Mai, 19.20 Uhr: Schweiz - Lettland , 3:4 (n.V.)

Viertelfinale:

Donnerstag, 25. Mai 2023, 15.20 Uhr: USA - Tschechien

Donnerstag, 25. Mai 2023, 15.20 Uhr: Schweiz - Deutschland

Donnerstag, 25. Mai 2023, 19.20 Uhr: Kanada - Finnland

Donnerstag, 25. Mai 2023, 19.20 Uhr: Schweden - Lettland

Eishockey-WM 2023: Spielplan der Finalrunde

Nach den Spielen der Gruppenphase haben die Nationalteams einen Tag Pause, bevor es mit dem Viertelfinale am 24. und 25. Mai 2023 weitergeht. Die beiden Spiele im Halbfinale werden am 27. Mai ausgetragen, gefolgt vom Spiel um Platz 3 und dem Finale am 28. Mai 2023. Sobald die Nationalmannschaften feststehen, die sich für die Finalrunde der Eishockey-WM 2023 qualifiziert haben, finden Sie den Spielplan hier.