Söderholm kehrt zum Eishockey-WM-Start an einen besonderen Ort zurück

Als Zweijähriger sah Bundestrainer Söderholm in Helsinki sein erstes Eishockey-Spiel. Jetzt kommt zum Auftakt der Eishockey-WM ein schwerer Gegner.

Die Helsingin Jäähalli ist ein besonderer Ort für Toni Söderholm. „Ich habe in der Halle mein erstes Eishockey angeschaut, seitdem ich zwei Jahre alt war. Ich bin auf der Pressetribüne C6 auf der Treppe gesessen“, erzählte der Bundestrainer vor dem WM-Auftakt. Später spielte der Verteidiger zehn Jahre lang für den finnischen Spitzenklub IFK Helsinki dort. Wenn es am Freitag in eben dieser Halle zum Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Kanada (Spielbeginn 19.20 Uhr/live in Sport1) geht, wird kein Platz für Sentimentalitäten bleiben. Zu frisch ist die Erinnerung an das jüngste Duell mit den Nordamerikanern beim Olympiaturnier.

In Peking traf die DEB-Auswahl ebenfalls auf Kanada und ging chancenlos mit 1:5 vom Eis. Es war der Anfang eines verkorksten Turniers. Mit Medaillenambitionen gestartet, musste die Nationalmannschaft feststellen, dass auf den kleinen Eisflächen – in Peking wurde auf dem NHL-Format gespielt – noch weniger Zeit für jede Aktion bleibt. Es ist ein anderes Spiel. Deutschland fand nie den Rhythmus.

Zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft geht es gegen Kanada

Korbinian Holzer ist aus seiner NHL-Vergangenheit die kleineren Ausmaße gewöhnt. „Ich denke, wir haben die Lehren daraus gezogen und viel daraus gelernt in der Hinsicht, dass wir in jedem Turnier einfach 110 Prozent bringen müssen und in jedem Spiel von Anfang an da sein müssen“, sagte der Verteidiger der Adler Mannheim und fügte an: „Wir müssen auf jeden Fall einen besseren Start haben ins Turnier als bei Olympia.“

Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Riga war mit dem 3:1 der erste WM-Sieg gegen das Eishockey-Mutterland seit 25 Jahren geglückt. Kanada hatte sich im vergangenen Jahr nach einem Stotterstart mit drei Niederlagen zum Auftakt noch den Weltmeistertitel geholt.

