Wo endet die Achterbahnfahrt von Leon Draisaitl?

Erst Pleiten wie am Fließband, jetzt könnte ein neuer Rekord aufgestellt werden: Nationalstürmer Leon Draisaitl erlebt eine verrückte Saison.

Manchmal würde man Leon Draisaitl am liebsten umarmen und trösten. Weil man mit ihm fühlt. Jahr für Jahr liefert der deutsche Eishockey-Stürmer rekordverdächtige Tor-Statistiken ab, startet stets mit den Oilers als Mitfavorit auf den Stanley Cup. Doch Jahr für Jahr sitzt er vor Saisonbeginn irgendwo in Edmonton leicht zerknirscht vor einem Laptop und muss den deutschen Journalisten in einem Videocall zum x-ten Mal erklären, warum seine Eishockey-Mannschaft zuletzt doch aus den Play-offs geflogen ist. Und er muss begründen, warum in der nächsten Spielzeit der Stanley Cup nach Edmonton geht. Ganz bestimmt. Seit dem letzten Erfolg 1990 träumen Fans und Mannschaft von der Wiederholung des größtmöglichen Eishockey-Triumphs.

Das war im Herbst 2023 nicht anders. Nach Saisonbeginn stolperten jedoch die Oilers wie blutige Anfänger über das Eis. Die Mannschaft gab ein desaströses Bild ab: Vorne konnte das Team gar nicht so viele Tore schießen, wie die poröse Abwehr vor den mittelmäßigen Torhütern Skinner und Campbell schnappte. Nach zehn Pleiten in den ersten 13 Saisonspielen zog die Klubspitze die Konsequenzen und schickte Trainer Jay Woodcroft in die Wüste. Das Allheilmittel Trainerwechsel tat seine Wirkung. Der neue Coach Kris Knoblauch, der bis dahin nur in der unterklassigen American Hockey League (AHL) gearbeitet hatte, schaffte die Wende.

Die Edmonton Oilers in der NHL: Aus einer Versager-Truppe wird ein Siegerteam

Knoblauch schrieb eine Geschichte, wie sie nur der Sport liefern kann. Aus einer Versager-Truppe formte der ehemalige Stürmer aus Saskatchewan ein Siegerteam. Goalie Skinner zählt plötzlich zu den besten Torhütern der Liga. Mit ihrem 16. Sieg in Serie verabschiedeten sich die Oilers in das jetzt anstehende Allstar-Wochenende. Gelingt in einer Woche Erfolg Nummer 17 bei Titelverteidiger Vegas Golden Knights, würden sie den NHL-Rekord der Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/93 einstellen.

Der deutsche Stürmerstar produziert mit seinem Kumpel und Kapitän Connor McDavid zwar nicht mehr Tore wie am Fließband. Dafür haben beide Angreifer ihren Rückwärtsgang wieder gefunden und aus einer stabilen Abwehr eilen die Oilers von Sieg zu Sieg. Auf den Play-off-Plätzen findet sich Edmonton längst wieder.

Eishockey-Star Draisaitl will endlich den Stanley Cup holen

Der Traum vom Titel treibt das Duo McDavid und Draisaitl weiter an. In den beiden vergangenen Jahren scheiterten sie im Halbfinale oder Viertelfinale jeweils am späteren Sieger. Es wäre fast schon kitschig, wenn am Ende dieser Saison der Stanley-Cup-Gewinn für die Kanadier stehen würde. Ein glänzend aufgelegter Leon Draisaitl würde den deutschen Journalisten per Videoübertragung erzählen, wie er den Erfolg genossen hat.

