Yasin Ehliz vom EHC München ist Deutschlands bester Eishockey-Profi

Yasin Ehliz spielte eine überragende Punktrunde beim EHC Red Bull München und wurde nun ausgezeichnet. Die Familie geht für den Türken aus Bad Tölz über alles.

In Badelatschen und Sport-Unterwäsche steht Yasin Ehliz da. Unter der Hose zeichnen sich kräftige Po- und Beinmuskeln ab. Typisch für einen Eishockey-Profi. Aber sonst wirkt der junge Mann in der Umkleide des Münchener Olympia-Eisstadions eher unscheinbar. Höflich, fast schon zurückhaltend beantwortet Ehliz die Fragen der Reporter, die ausnahmsweise die Kabine, das Heiligtum einer jeder Mannschaft, betreten dürfen. Die Play-offs stehen an und deshalb gewährt der EHC Red Bull München als Meisterschaftsfavorit Nummer eins den Medien direkten Kontakt mit allen Profis. So wie es in der nordamerikanischen Profiliga NHL guter Brauch ist.

Mit Ehliz wollen fast alle Reporterinnen und Reporter reden. Der Grund: Der 30-Jährige ist vor kurzem bei einer Gala in Düsseldorf als bester Spieler und bester Stürmer der Deutschen Eishockey Liga ausgezeichnet worden. Das hat den Eishockey-Profi gepackt. Am wichtigsten für ihn war, dass die Familie mit Vater Abdulah und Mutter Semral den Moment mit ihm teilten. "Ich war ziemlich emotional, als ich sie habe da hinten sitzen sehen. Sie hatten auch Tränen in den Augen und ich bin einfach glücklich, dass sie hinter mir stehen", erzählt Ehliz nach dem Eistraining am Montagmittag in der EHC-Kabine.

Bruder Aziz hatte es schwer mit Yasin Ehliz

Den derzeit besten deutschen Eishockey-Spieler als Familienmensch zu beschreiben ist untertrieben. Mit seinem jüngeren Bruder Aziz, der ebenfalls Eishockey beim Oberligisten SC Rießersee spielt, tauscht er sich regelmäßig nach den Spielen aus. Neid gibt es unter den den beiden nicht, "auch wenn es mein Bruder schwer hatte, weil er immer im Schatten von mir stand". Yasin Ehliz wohnt zwar in München. Doch unter der Woche fährt er mittags nach der Einheit am liebsten nach Gaißach bei Bad Tölz zu den Eltern. Dort fühlt er sich wohl, kennt sich aus. "Ich gehe am liebsten auf einen kleinen Berg bei Gaißach. Vierzig Minuten rauf und da oben ist gar nichts los. Oder ich radle auf den Blomberg rauf."

Großvater Ehliz kam in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Deutschland. "Er wollte in den Süden und so sind wir nach Bad Tölz gekommen, wo ich geboren bin", erzählt der Türke aus Oberbayern. Auf dem Eis sind die Ehliz-Brüder gelandet, "weil man in Bad Tölz als Bub eben zum Eishockey geht", sagt der Nationalstürmer. 2018 feierte er mit dem Gewinn der Silbermedaille in Südkorea seinen international größten Erfolg.

Yasin Ehliz wurde sehr bodenständig erzogen

Nun also die persönliche Auszeichnung, zu der auch die starke Statistik mit 60 Scorerpunkten (21 Tore/39 Vorlagen) führte. Trevor Parkes, der links von Ehliz sitzt, schätzt an seinem Teamkollegen: "Jeder Spieler muss auch auf seine Statistik schauen. Aber ich kenne keinen Kollegen, der so uneigennützig spielt wie Yasin." Manager Christian Winkler, der den Stürmer vor fünf Jahren aus Nürnberg nach München holte, kennt den Tölzer Buben seit dessen Jugend. "Er ist sehr bodenständig erzogen worden. Er hat den Vorteil, dass er sich alles hat hart erarbeiten müssen. Durch seine Zielstrebigkeit ist er dorthin gekommen, wo er jetzt ist. Aber da ist noch mehr drin", sagt Winkler und fügt an: "Durch seine Explosivität und seine Übersicht profitieren seine Mitspieler von ihm."

In Nürnberg bildete er die Topformation mit Patrick Reimer und Seven Reinprecht. In München führt der Nationalspieler die Reihe mit Ben Smith und Austin Ortega an. Nicht zuletzt deshalb dominierten die Oberbayern die DEL-Punktrunde und gehen als Topfavorit auf den Titel in die Play-offs. Der EHC schloss die Vorrunde mit 19 Punkten Vorsprung vor dem ERC Ingolstadt ab. Am Mittwoch steigt das erste von höchstens sieben Viertelfinal-Duellen (vier Siege sind zum Weiterkommen nötig) mit Bremerhaven.

EHC Red Bull München wartet seit fünf Jahren auf den Titel

Seit inzwischen fünf Jahren wartet München auf den vierten Meistertitel. Von Druck will der Sportmanager nicht sprechen. "Ohne jetzt arrogant sein zu wollen. Wir waren einfach die beste Mannschaft in der Liga und das müssen wir jetzt bestätigen. Das sollte uns Selbstvertrauen geben, dass wir nicht irgendwie vorne waren, sondern vorne weg marschiert sind", sagt Winkler. Im Duell mit dem Tabellenachten sind die Münchner klarer Favorit. Der Lieblingsgegner von Ehliz waren die Fishtown Pinguins allerdings nicht. In vier Partien gelang dem DEL-Spieler des Jahres kein Tor, zwei Treffer legte er auf. Der 1,80 Meter große Stürmer glaubt an sein Team und sagt vor dem Viertelfinale gegen Bremerhaven: "Jede Mannschaft fängt jetzt wieder bei Null an. Aber wir haben die größte Tiefe im Kader." Und München hat Yasin Ehliz.