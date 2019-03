vor 6 Min.

Adler Mannheim verpflichten Stürmer Rheault

Die Adler Mannheim haben Angreifer Jon Rheault verpflichtet.

Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, unterschrieb der 26 Jahre alte Rechtsaußen einen Vertrag für die kommende Saison.

Rheault war zuletzt für San Antonio Rampage in der American Hockey League aktiv gewesen. Für die Florida Panthers in der NHL spielte er zusammen mit Marcel Goc, kam aber in der vergangenen Saison nur zu fünf Einsätzen. (dpa)

