Adler in verbleibenden Playoffs ohne verletzten Huhtala

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim müssen in den verbleibenden Playoff-Partien der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Angreifer Tommi Huhtala verzichten.

Der 33-Jährige hat sich beim Sieg im dritten Viertelfinal-Spiel gegen die Straubing Tigers am 24. April eine Schulterverletzung zugezogen, die operiert werden muss, teilten die Mannheimer mit.

Der Finne ist nach David Wolf bereits der zweite Angreifer, der den Adlern im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr zur Verfügung steht. In der Halbfinal-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg liegen sie nach der ersten Partie in Führung. Spiel zwei steht am 28. April (18.30 Uhr) in Wolfsburg an.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-373814/2 (dpa)

Vereinsmitteilung

DEL-Playoffs

Spielplan Adler Mannheim