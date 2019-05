vor 26 Min.

Auftaktsieg für Russland - Kanada mit überraschender Pleite

Topfavorit Russland hat zum Auftakt der Eishockey-WM einen souveränen Sieg eingefahren. Kanada kassierte derweil eine überraschende Niederlage.

Die Nationalmannschaft Russlands ist zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das Team um Superstar Alexander Owetschkin besiegte Norwegen am Freitag mit 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

NHL-Stürmer Jewgeni Dadonow von den Florida Panthers traf doppelt für den Olympiasieger, der mit nahezu allen Topstars bei der WM angetreten ist und erstmals seit fünf Jahren wieder Weltmeister werden will.

7 Bilder Diese Superstars sind bei der Eishockey-WM dabei Bild: Sergei Ilnitsky

Finnland ringt Kanada nieder

In der deutschen Vorrundengruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei in Kosice gab es derweil eine kleine Überraschung. Finnland gewann gegen Kanada mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Matchwinner war Kaapo Kakko von TPS Turku, der zwei Treffer zum Sieg der Finnen beisteuerte.

Bei beiden Teams sind in diesem Jahr die Top-Stars nicht dabei. Die Finnen etwa haben nur zwei NHL-Spieler im Kader.

Die Kanadier müssen zudem auf Star-Stürmer John Tavares von den Toronto Maple Leafs verzichten. Der 28-Jährige war wegen einer nicht näher definierten Oberkörper-Verletzung kurz vor dem WM-Start abgereist. Der Olympiasieger von 2014 war einziger echter NHL-Topstar im Kader Kanadas. Unter anderem Sidney Crosby hatte seine Teilnahme abgesagt.

Eishockey-WM aktuell: Alle Termine und Uhrzeiten in der Übersicht

Spiele der Vorrunde: 10. Mai bis 21. Mai 2019

Halbfinale: Samstag, 25. Mai 2019 um 15.15 Uhr und um 19.15 Uhr

WM-Finale: Sonntag, 26. Mai 2019 um 20.15 Uhr

Austragungsort Finale/Halbfinale: Bratislava, Slowakei

Deutsche Spiele live im Free TV: Sport1

Streaming-Portal: DAZN



Die TV-Recht für die Eishockey WM 2019 liegen in Deutschland bei Sport1. Die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft sind im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream auf Sport1 zu sehen. Auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN zeigt die Spiele. (dpa)

Themen Folgen