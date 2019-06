vor 50 Min.

Bylsma trainiert US-Eishockey-Team bei Olympia

Die amerikanische Eishockey-Nationalmannschaft wird bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi von Dan Bylsma trainiert.

Das teilte sein Club Pittsburgh Penguins mit.

Bylsma ist seit Februar 2009 Headcoach der Penguins, mit denen er im gleichen Jahr auch den Stanley Cup gewann. In diesem Jahr scheiterte er mit Pittsburgh im Halbfinale an den Boston Bruins um den deutschen Verteidiger Dennis Seidenberg.

Das US-Team wartet seit 1980 auf das dritte Olympia-Gold. 2010 war die Mannschaft in Vancouver hauchdünn am Triumph vorbeigeschrammt. Erst in der Verlängerung des Endspiels setzten sich die Kanadier durch einen Treffer von Superstar Sidney Crosby mit 3:2 durch. (dpa)

Club-Mitteilung der Penguins

