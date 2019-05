vor 20 Min.

DEB-Team hofft auf NHL-Torwart Philipp Grubauer

Nach dem Aus in der NHL soll Torhüter Philipp Grubauer die DEB-Auswahl bei der WM verstärken. Ob und wann der Keeper in die Slowakei nachreist, soll schnell geklärt werden.

Die deutsche Nationalmannschaft könnte bei der Eishockey-WM in der Slowakei weitere Verstärkung aus der NHL bekommen. Bundestrainer Toni Söderholm hofft nach dem Playoff-Aus von Philipp Grubauer in der NHL auf eine schnelle WM-Teilnahme des besten deutschen Torhüters.

Ob und wann der 27 Jahre alte Goalie der Colorado Avalanche zur Weltmeisterschaft ins slowakische Kosice nachkommen kann, soll am Freitagmorgen feststehen.

DEB-Coach Söderholm bescheinigt Grubauer "weltklasse"

Söderholm sieht den Rosenheimer auf einer Stufe mit den übrigen NHL-Topstars bei diesem WM-Turnier wie etwa auch Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. "Auf alle Fälle. Der hat so gut gespielt in den letzten Monaten. Er ist einfach sehr stark", sagte Söderholm über Grubauer, der am Mittwochabend (Ortszeit) mit Colorado im Playoff-Viertelfinale an San Jose gescheitert war.

Auf die Frage, ob Grubauer Weltklasse verkörpere, meinte Söderholm: "Hundertprozentig. Er würde eine Mannschaft noch besser machen."

Viele Topstars bei Eishockey-WM

Bei der Weltmeisterschaft in Bratislava und Kosice sind in diesem Jahr außergewöhnlich viele NHL-Hochkaräter von Beginn an dabei, da viele Top-Teams aus der nordamerikanischen Profiliga bereits früh gescheitert sind.

Eishockey-WM aktuell: Alle Termine und Uhrzeiten in der Übersicht

Spiele der Vorrunde: 10. Mai bis 21. Mai 2019

Halbfinale: Samstag, 25. Mai 2019 um 15.15 Uhr und um 19.15 Uhr

WM-Finale: Sonntag, 26. Mai 2019 um 20.15 Uhr

Austragungsort Finale/Halbfinale: Bratislava, Slowakei

Deutsche Spiele live im Free TV: Sport1

Streaming-Portal: DAZN



Die TV-Recht für die Eishockey WM 2019 liegen in Deutschland bei Sport1. Die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft sind im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream auf Sport1 zu sehen. Auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN zeigt die Spiele. (dpa)

