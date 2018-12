21:59 Uhr

EHC München gewinnt Hinspiel von CHL-Viertelfinale Eishockey

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gewonnen und damit gute Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde.

Das Team von Trainer Don Jackson schlug am die Malmö Redhawks in der eigenen Olympia-Eishalle trotz zwischenzeitlichen Rückstandes mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Am nächsten Dienstag kommt es beim Vertreter der starken schwedischen Liga zum entscheidenden Rückspiel. Das Gesamtergebnis der beiden Matches entscheidet über den Einzug in das Halbfinale.

Die Münchner hatten als erstes Team aus der Deutschen Eishockey Liga die Runde der letzten acht Teams in dem Kontinentalwettbewerb erreicht. Derek Joslin (48. Minute) und Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Mauer (54.) erzielten die Tore für die Hausherren, nachdem Malmö durch Frederik Storm (46.) in Führung gegangen war. (dpa)

